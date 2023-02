UnB publica 2ª chamada do Vestibular 2023

A Universidade de Brasília (UnB) publicou na manhã desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2023. Os candidatos podem consultar on-line a lista de convocados por meio do site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo.

De acordo com as orientações da UnB, os convocados nesta 2ª chamada deverão realizar as matrículas no período das 9h desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, às 17h do dia 6 seguinte. O registro acadêmico deve ser feito no site do Cebraspe, com o envio da documentação solicitada.

A lista de documentos necessários e as demais orientações para o registro acadêmico estão disponíveis na Agenda do Calouro.

Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro de 2022. A UnB aplicou o exame em diversos locais no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

No dia 26 de novembro, a UnB aplicou uma prova de redação e as Provas de Conhecimentos I e II, com questões sobre conteúdos de Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia.

Já no segundo dia de provas, 27 de novembro, a universidade aplicou a Prova de Conhecimentos III. Esse exame contou com 150 questões objetivas sobre assuntos de Biologia, Física, Química e Matemática.

De acordo com o edital, ao todo, a UnB está ofertando 2.118 vagas nesta edição do vestibular tradicional. O edital indica ainda que as vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023, nos campida UnB localizados em Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Parte das vagas são exclusivas para estudantes de escolas públicas, com recorte e renda e percentual para indígenas, e para candidatos negros.

Confira o edital na íntegra para mais detalhes.

