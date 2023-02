Undime avalia aumento de matrículas na educação infantil positivamente

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) avaliou como positivo o aumento no número de matrículas na educação infantil. Conforme os dados da 1ª etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2022, as matrículas em creches tiveram um aumento de 8,9% na rede pública. Na rede privada, o aumento foi de 29,9%.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram os dados finais da 1ª etapa do Censo Escolar na última quinta-feira (8).

De acordo com Luiz Miguel Garcia, presidente da Undime, o aumento do número de matrículas na educação infantil como animador. Nesse sentido, ele afirma:

“O retorno do número de matrículas é muito animador, positivo e desafiador e mostra que a educação continua sendo uma preocupação das famílias em todos os estratos sociais.”

Conforme Garcia, o governo federal deve ampliar suas ações com a oferta de vagas em creches perto de famílias mais vulneráveis. Segundo ele, o aumento do número de pessoas trabalhando informalmente é um agravantes para que as crianças estejam fora da escola. Desse modo, ele explica:

“O trabalho informal não permite planejamento e organização, o que implica na quebra da rotina da criança e, para o aprendizado infantil, é muito importante”, explica. “Mesmo havendo vagas, muitas vezes ela não consegue levar a criança até a escola. E esse movimento acaba fazendo com que a criança acompanhe e vá ao trabalho com a mãe na rua, em trabalhos domésticos que permitem, e ficando fora da escola. Essa é uma forma de exclusão”.

Com informações da Agência Brasil.

