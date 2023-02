UNEB publica resultado final do Vestibular 2023

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o resultado final do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a convocação da 1ª opção de curso e da 2ª opção por meio do site do Vestibular.

Além disso, a universidade disponibilizou a consulta ao boletim individual de desempenho e publicou o calendário de matrícula.

De acordo com o documento, os candidatos convocados nesta 1ª chamada do Vestibular 2023 deverão realizar as matrículas nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023. Os candidatos deverão entregar toda a documentação solicitada para o registro acadêmico. A lista de documentos está disponível no edital.

Os candidatos cotistas deverão realizar a entrega da documentação para Validação para Acesso ao Sistema de Cotas da 1ª chamada do Vestibular 2023 no dias 28 de fevereiro e 1º de março. Segundo a UNEB, essa etapa é obrigatória e eliminatória para todos os candidatos negros; indígenas; quilombolas; ciganos; pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades; transexuais, travestis e transgêneros.

Vestibular 2023

A UNEB aplicou as provas do Vestibular 2023 nos dias 8 e 9 de janeiro. Os candidatos responderam a uma prova composta por 85 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. A universidade aplicou também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Ao todo, a universidade está ofertando 5.396 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. De acordo com o edital, 4.396 são para cursos de graduação presenciais. Há ainda a oferta de outras 650 para cursos na modalidade a distância (EaD) e 350 vagas para cursos EaD ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Parte das vagas está reservada para candidatos que se autodeclaram negros, para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Há também reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.

