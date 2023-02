Unespar recebe inscrições para vagas remanescentes até 23 de fevereiro

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Ingresso 2023 para o preenchimento das vagas remanescentes dos processos seletivos realizados em 2022. A seleção visa o ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023.

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 23 de fevereiro, próxima quinta-feira. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Unespar. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

No ato de inscrição, o candidato deve escolher a opção de curso para o qual deseja concorrer a uma vaga e também deve indicar a modalidade de ingresso. A seleção contará com duas modalidades:

aproveitamento das notas do Concurso Vestibular da Unespar (ou de outros Processos seletivos de ingressos), das edições de 2019, ou 2020, ou 2021;

aproveitamento da média final (nota) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2019, ou 2020, ou 2021.

Portanto, a Unespar não realizará a aplicação de provas próprias para essa edição do processo seletivo. Apenas os candidatos que tenham feito uma das edições dos exames indicados no edital poderão realizar as inscrições.

Vagas remanescentes

As vagas ofertadas no Processo Seletivo de Ingresso 2023 são para ingresso em diversos cursos de graduação ministrados nos campi da Unespar localizados em Apucarana, Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Ao todo, estão sendo ofertadas 369 vagas remanescentes. Há reserva de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, para pretos, pardos, e para pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o cronograma, a divulgação das listas do resultado geral do processo seletivo está prevista para o dia 8 de março de 2023 e será feita por meio do site da Unespar.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unespar publica lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2023; saiba mais.