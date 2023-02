Unicamp: Está disponível o resultado do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já divulgou o resultado do processo seletivo via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso de novos alunos em cursos de graduação. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados em 1ª chamada por meio do site da Comvest.

Conforme as orientações da universidade, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas no dia 23 de de fevereiro, no período das 9h às 17h. O procedimento deverá ser feito on-line, com o envio dos documentos necessários para o registro acadêmico através do site da Comvest.

Os candidatos que não foram convocados nesta chamada poderão manifestar o interesse por vagas remanescentes entre os dias 23 e 24 de fevereiro. A publicação da 2ª chamada está prevista para o dia 28 de fevereiro, com recebimento de matrículas até o dia 1º de março.

Como foi a seleção?

A Unicamp recebeu as inscrições para o processo Enem-Unicamp 2023 no período de 1º a 30 de novembro de 2022. Somente puderam participar da seleção os estudantes que fizeram as provas do Enem 2022. Os pesos das provas foram distintos, a depender da área do curso de escolha do candidato.

Conforme o edital, a oferta total da Unicamp foi de 639 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. A oferta corresponde a 20% das vagas da graduação ofertadas para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023.

Do total, a Unicamp reserva 325 vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública. O edital indica ainda que outras 314 vagas são para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e que sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

