Unicamp publica 2ª chamada do Vestibular Indígena 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgaram a lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular Indígena 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova lista de convocados para as matrículas por meio do site da Comvest.

De acordo com o cronograma, os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula, exclusivamente pela internet, a partir das 9h do dia 23 de fevereiro. As matrículas serão recebidas até as 17h na Unicamp e até as 23h59 na UFSCar.

Ainda conforme o cronograma, a 3ª chamada será divulgada no dia 28 de fevereiro. O Vestibular Indígena 2023 contará com até cinco chamadas para matrícula online.

Como foi a seleção?

A Unicamp e a UFSCar aplicaram as provas do Vestibular Indígena 2023 no dia 22 de janeiro. A aplicação aconteceu em locais de prova em Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

Conforme indicado no edital, a prova foi composta por uma Redação em Língua Portuguesa e por 50 questões objetivas de múltipla escolha, com a seguinte composição: Linguagens e códigos (14 questões); Ciências da Natureza (12 questões); Matemática (12 questões); Ciências Humanas (12 questões).

Além disso, os candidatos ao curso de Licenciatura em Música da Unicamp e da UFSCar realizaram também a Prova de Habilidades Específicas em Música.

O Vestibular Indígena 2023 conta com a oferta de 260 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. Conforme o edital, 130 vagas são para os cursos da Unicamp e 130 vagas para os cursos superiores da UFSCar.

Acesse a página do Vestibular Indígena 2023 para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPA publica resultado final do Processo Seletivo 2023 via notas do Enem; saiba mais.