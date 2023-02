Unicasa OFERECE EMPREGOS em QUATRO REGIÕES

A Unicasa Móveis, uma das mais modernas fábricas de móveis planejados do mundo, que destaca-se pela solidez e qualidade, tendo a tecnologia como diferencial em todas as etapas do processo produtivo, está contratando pessoas pelo país. Assim, antes mesmo de dar mais detalhes sobre a companhia, confira a lista de oportunidades:

Alimentador de Produção – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista Financeiro – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Bento Gonçalves e Remoto – Banco de talentos;

Consultor de Expansão Região Sudeste – Base São Paulo Interior – São Paulo – SP e Remoto;

Eletromecânico – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Estagiário – Bento Gonçalves – RS – Estágio;

Estagiário Recepção – Bento Gonçalves – RS – Estágio;

Gerente Regional de Vendas – Região Norte e Nordeste – Norte e Nordeste – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Trabalho externo e região a definir – Efetivo.

Mais sobre a Unicasa e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Unicasa, é válido frisar que seu parque fabril conta com maquinário da mais alta tecnologia empregada em linhas de pintura robotizada e em amplas linhas de produção flexível. Seus produtos são pensados por equipes multidisciplinares de P&D, sempre em sintonia com os principais movimentos de comportamento e design ao redor do mundo.

Além disso. com uma trajetória de sucesso e uma rede de revendas autorizadas pelo Brasil, expandiu seu portfólio para atender as diversidades do mercado de consumo. Hoje, as marcas Dell Anno, New, Casa Brasileira e os canais Corporativo e de Exportação refletem as diferentes aspirações desse consumidor que tem o desejo de morar bem.

Por fim, com mais de 35 de anos de história, desde 2012 tem capital aberto na Bolsa de Valores, sendo a primeira empresa do ramo moveleiro a alcançar tal fato, aumentando a responsabilidade de resultado e o compromisso com a transparência.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!