UNIG disponibiliza VAGAS para Auxiliar Comercial, Gerente de Marketing e mais!

A UNIG (Universidade Nova Iguaçu), instituição que oferece excelência nos cursos de Ensino Superior e demais serviços, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Posto isso, antes mesmo de falar mais sobre a UNIG, veja mais informações sobre os cargos disponíveis:

Advogado – Foco em KPI’s Jurídicos – Nova Iguaçu – RJ – Efetivo;

Analista de Controle Interno Jr – Nova Iguaçu – RJ – Associado;

Analista de Departamento Pessoal Jr – Nova Iguaçu – RJ – Associado;

Auxiliar Comercial – Nova Iguaçu – RJ – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Itaperuna – RJ – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Nova Iguaçu – RJ – Banco de talentos;

Banco de Talentos – PCD;

Gerente Comercial – Nova Iguaçu – RJ – Associado;

Gerente de Marketing – Nova Iguaçu – RJ – Associado;

Técnico de Suporte em Microinformática Pleno – Nova Iguaçu – RJ – Associado.

Mais sobre a UNIG e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a UNIG, vale ressaltar que, com mais de 50 anos de história, a Universidade Iguaçu busca formar para transformar. Seus alunos são preparados para obter excelência no mercado de trabalho através do tripé ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO, que engloba o conhecimento obtido em sala de aula, as atividades de extensão e o desenvolvimento de pesquisas científicas.

Além disso, com dois campi, sendo um em Nova Iguaçu e outro em Itaperuna, a UNIG oferece 18 cursos de graduação e graduação tecnológica presencial nas mais variadas áreas de conhecimento, além dos cursos de pós-graduação e extensão. Na Graduação e Pós-Graduação a distância, são mais de 60 cursos digitais para impulsionar o seu futuro.

