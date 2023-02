Unipampa encerra inscrições do Vestibular 2023/1

Após prorrogação, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) encerra nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o período de inscrição para o Vestibular 2023/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até 31 de janeiro. No entanto, a Unipampa estendeu o prazo até hoje.

Conforme as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas via Internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Unipampa. As inscrições são gratuitas.

Seleção via notas do Enem

De acordo com o edital, a classificação dos candidatos do Vestibular 2023/1 será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas do Enem. Desse modo, poderão participar do processo seletivo somente os candidatos que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pela universidade.

Os candidatos poderão concorrer às vagas com as notas as edições do Enem ocorridas nos anos 2016 e 2021. O edital estabelece como pré-requisito para participar do processo seletivo a média mínima de 300 pontos em todas as cinco provas do Enem.

A oferta total da Unipampa é de 1.070 vagas para o Vestibular 2023/1 via Enem. As oportunidades são para ingresso em 63 cursos de graduação nas modalidades de Educação a Distância (EaD) e presencial. A universidade reserva parte das vagas deste processo seletivo para cotistas por renda, raça/etnia e também para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são para cursos de graduação distribuídos pelos campi de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

Resultados

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2023/1 está prevista para o dia 24 de fevereiro, com recebimento de recursos até o dia 27 seguinte. O resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado em 28 de fevereiro. Na mesma data a Unipampa divulgará orientações para as matrículas.

Confira mais detalhes no site da Unipampa.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Uerj divulga 1ª reclassificação e 1º remanejamento do Vestibular 2023; veja aqui o período para as matrículas.