Unipampa prorroga período de inscrição do Vestibular 2023/1

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) prorrogou o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inicialmente, o período de inscrição chegaria ao fim em 31 de janeiro. Com a prorrogação, as inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de fevereiro.

De acordo com o edital, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Unipampa.

Seleção

Conforme o edital, a classificação dos inscritos no Vestibular 2023/1 será feita a partir do aproveitamento das notas do Enem. Portanto, só poderão participar do processo seletivo os candidatos que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pela Unipampa.

O edital indica que serão aceitas as edições do exame ocorridas nos anos 2016 e 2021. O edital estabelece como pré-requisito para participar do processo seletivo a média mínima de 300 pontos em todas as cinco provas do Enem.

Com a alteração do cronograma, o resultado preliminar do Vestibular 2023/1 será divulgado em 24 de fevereiro, com recebimento de recursos até o dia 27 seguinte. Já o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 28 de fevereiro. Na mesma data a Unipampa divulgará orientações para as matrículas.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unipampa está ofertando 1.070 vagas para o Vestibular 2023/1 via Enem. As oportunidades são para ingresso em 63 cursos de graduação. A universidade reserva parte das vagas deste processo seletivo para cotistas por renda, raça/etnia e também para pessoas com deficiência (PcD).

Ainda conforme o edital, as oportunidades são para cursos de graduação distribuídos pelos campi de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

Acesse o site da Unipampa para mais informações.

