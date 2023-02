Universidade Cruzeiro do Sul tem novas vagas de emprego pelo país

A Universidade Cruzeiro do Sul é uma das instituições educacionais mais respeitadas do país, devido à educação de qualidade e corpo docente qualificado. A entidade já possui quase 50 anos de experiência no setor de ensino superior. Recentemente, foram divulgadas novas oportunidades de emprego dentro da corporação. Confira, a seguir.

A Universidade Cruzeiro do Sul possui quase 50 anos de atuação no segmento de educação no ensino superior. Além de oferecer graduação em formato presencial, a instituição também é uma das referências em EAD.

No catálogo de cursos, os estudantes conseguem encontrar opções em diversas áreas, incluindo Saúde, Engenharia, Comunicação, Educação e Gastronomia. Além de poder fazer graduação, a entidade também oferece possibilidade de pós-graduação.

Há pouco tempo, a corporação divulgou a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Técnico Eletricista – Curitiba;

Agente Comercial – São Paulo;

Banco de Talentos (Odontologia) – Mogi das Cruzes;

Supervisor Acadêmico – São Paulo e Remoto;

Técnico de Laboratório – São Paulo;

Comprador Pleno – São Paulo;

Auxiliar de Biblioteca – Guarulhos;

Professor Assistente – São Paulo;

Assistente Administrativo – São Paulo.

Veja também: Record TV abre vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

A Universidade Cruzeiro do Sul está sempre trazendo novos talentos para dentro do seu time corporativo. Desse modo, é possível garantir a mudança e a inovação no ambiente profissional.

Para se candidatar às vagas disponíveis na instituição e encontrar outras informações relacionadas, basta entrar no site 123empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.