Univille encerra inscrições para mais de 300 bolsas para cursos de graduação EAD

A Universidade de Joinville (Univille) encerra nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o período de inscrição para processo seletivo com oferta de mais de 300 bolsas de estudo para ingresso em diversos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD).

As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da Univille. De acordo com a universidade, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar do processo seletivo, é pré-requisito ter renda familiar per capta (por pessoa) de até 1,5 salário mínimo. Desse modo, a Univille exige o envio de alguns documentos para a comprovação dos critérios. A lista de documentos necessários está disponível neste site.

Ainda conforme divulgado pela universidade, as oportunidades são para ingresso de novos alunos ainda no 1º semestre letivo de 2023. Há vagas para Araquari, Barra Velha, Guaramirim, Guaratuba (PR), Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Massaranduba, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.

Processo Seletivo

A seleção dos candidatos será feita através da análise da média dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do último ano do Ensino Médio, de modo que os candidatos deverão apresentar o histórico escolar.

No caso dos estudantes que concluíram o Ensino Médio através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Univille irá considerar a pontuação das áreas de conhecimento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para a seleção dos candidatos que obtiveram a certificação do Ensino Médio através do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), será considerada a pontuação final das áreas de conhecimento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Resultado

A publicação do resultado está prevista para o dia 10 de fevereiro. Nesta data, a Univille irá convocar os estudantes para a apresentação dos documentos comprobatórios. Conforme o cronograma, a entrega da documentação deverá ser feita do dia 13 ao dia 28 de fevereiro.

