USP abre matrículas para 100 vagas em curso gratuito EaD

O Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) abriu o período de inscrição para o preenchimento de vagas em curso nomeado “Lixo nos mares: do entendimento à solução; uma introdução ao tema” que é ministrado na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o Instituto, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 23 de fevereiro de 2023. As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente a partir do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da USP. Segundo as regras, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Oferta de vagas

Ao todo, estão sendo ofertas 100 vagas para o curso ofertado por meio da plataforma da USP para cursos EaD: Apolo. As aulas serão totalmente on-line. Conforme o cronograma, o curso pode ser feito dias 27 de fevereiro e 17 de abril de 2023. Portanto, a duração total do curso é de 16 horas.

O preenchimento das vagas ofertadas não será feito por ordem de inscrição e o processo seletivo também não contará com a aplicação de provas com fins classificatórios. A classificação será feita por meio de sorteio público. A realização do sorteio está marcada para o dia 24 de fevereiro. O sorteio será feito pelo sistema Apolo.

Para obter aprovação no curso, o Instituto Oceanográfico da USP exige que o estudante tenha frequência mínima de 75%. Além disso, é preciso ter um bom aproveitamento em avaliações e trabalhos que serão realizados pelos participantes com apoio de monitores.

Acesse o site Apolo para mais informações.

