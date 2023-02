USTV247 Canais de transmissão de TV ao vivo on-line gratuitamente (2023)

USTV247.TV é um site de streaming popular que transmite canais premium dos Estados Unidos, e sua melhor parte é que pode ser acessado de qualquer navegador da web.

Oferece aos usuários canais de todos os gêneros, como infantil, filmes, entretenimento, esportes, notícias e muitos outros. Sua interface é tão limpa e fácil de usar que qualquer pessoa pode navegar facilmente pelas diferentes opções.

O reprodutor de vídeo desta plataforma funciona sem problemas, carrega rapidamente e ajuda os usuários a obter uma experiência sem buffer ao assistir seu conteúdo favorito.

Lista de Canais Ustv247

O USTV247 tem muitos canais premium gratuitos que você pode acessar facilmente. Então, aqui está uma lista dos mais populares

A&E abc AMC ANIMAL BBC América Bravo APOSTAR+ Cartoon Network CBS CNBC CNN Central da comédia Cinemax CMT Discovery Channel canal Disney Disney XD Faça Você Mesmo ESPN ESPN2 ESPNU E! Rede de comida Negócios da Fox Fox Sports 1 Fox Sports 2 Forma livre FX FXX Canal de filmes FX canal de golfe Rede de Game Shows Marca Filmes e mistérios marcantes HBO HGTV HISTÓRIA Descoberta de Investigação Vida Filmes vitalícios MSNBC MTV Geografia nacional NBC NBCSN Rede NFL Nickelodeon One America News Network TER Oxigênio PBS Rede Paramount POP Altura de começar Starz Syfy TV Sundance Ciência TBS canal de tenis o CW O canal do tempo TLC TNT Canal de Viagens Filmes clássicos de Turner Terra da TV telemundo truTV Rede EUA Univision VH1 nós tv

Alternativas para USTV247.TV

O USTV247 é sem dúvida uma das melhores plataformas para transmitir canais de TV ao vivo. Mas se você não quiser usar o USTV247, ainda terá outras opções para assistir ao streaming ao vivo de canais de TV populares nos EUA.

Muitas alternativas estão disponíveis, mas estas são as cinco melhores que você pode experimentar:

123TV

Uma das melhores alternativas ao USTV247 é o 123TV, que possui uma interface limpa que permite aos usuários navegar facilmente por diferentes opções.

A melhor parte deste site é que você não precisa se registrar ou fazer login; você só precisa colar o link no seu navegador e começar a assistir o conteúdo.

Você encontrará canais de várias categorias, como esportes, notícias, crianças, entretenimento, etc., dos EUA e do Reino Unido. Você pode assistir a todos eles sem nenhum custo.

UStream

O UStream é outra ótima alternativa ao USTV247, que possui mais de 200 canais premium de diferentes categorias, como esportes, crianças, notícias, filmes, crianças e muito mais.

Ele tem uma interface limpa e, quando você acessa a página da Web, vê a lista de canais e, ao clicar em qualquer um, a reprodução é iniciada instantaneamente. Se você não encontrar seu canal favorito lá, use a barra de pesquisa na parte superior.

Uma desvantagem dessa plataforma é que ela incomoda os usuários com muitos anúncios pop-up. No entanto, você pode usar qualquer adblocker para se livrar deles. Mas se você tiver problemas para carregar o vídeo, desative o bloqueador de anúncios.

TV247

TV247 é outra plataforma gratuita para transmitir canais de TV dos EUA; sua melhor parte é que possui todos os canais populares.

Ao abri-lo, você vê uma lista de todos os canais na página inicial e pode começar a assistir a qualquer uma de suas escolhas clicando.

Você também tem uma barra de pesquisa no canto superior direito, onde pode digitar o nome de qualquer canal para encontrá-lo com facilidade e rapidez.

Embora a plataforma seja gratuita, ela pode mostrar alguns anúncios que podem incomodá-lo. Mas se você concordar, pode assistir a qualquer canal sem pagar um centavo.

SLING TV

A SLING TV é outra melhor opção para você, que oferece aos usuários TV ao vivo e conteúdo sob demanda diretamente em seus dispositivos.

Você pode assistir alguns de seus conteúdos gratuitamente, mas não todos. Possui três tipos de planos que você precisa fazer para estender as listas de programas. Você pode pegar o pacote laranja, que custa US$ 15 e inclui 31 canais que misturam esportes, notícias, entretenimento etc. Seus planos azuis custam US$ 15 por mês e oferecem 45 canais. O plano econômico é o mais preferido que custa $ 25 por mês.

Ele fornece uma experiência de streaming de vídeo de alta qualidade que você pode assistir em casa ou em trânsito.

DirecTV

DirecTV é outra ótima alternativa ao USTV247.TV e o último nome da minha lista que possui mais de 150 canais de TV, incluindo transmissões ao vivo.

Essa plataforma é baseada em um modelo de assinatura que custa de US$ 35 a US$ 110 por mês, mas a enorme coleção de canais vale a pena.

Possui uma interface de usuário simples e limpa que oferece uma ótima experiência de visualização em casa ou em qualquer lugar. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no site e adquirir um plano e pronto.

Como assistir USTV247.TV no Firestick e Android TV?

Confira as etapas abaixo se você não souber como assistir USTV247 em seu Firestick ou Android TV. Mas antes de prosseguir, certifique-se de que sua TV esteja conectada a uma conexão ativa com a Internet.

Primeiro, passe o mouse sobre o botão de pesquisa na tela inicial da sua TV e clique nele.

Digite Silk Browser lá e clique no resultado.

Então clique Download .

Após a conclusão da instalação, abra-o.

No navegador, clique na barra de pesquisa.

Em seguida, digite ustv247.tv e clique em IR .

Por fim, a página da Web será aberta e você poderá escolher entre vários canais para assistir.

Como assistir USTV247.TV no PC?

Assistir ao USTV247 em um PC ou telefone é muito mais fácil do que assistir à TV. Você só precisa abrir qualquer navegador e ir para o site ustv247.tv. Ele o levará diretamente para a página inicial, onde você poderá ver todas as listas e categorias de canais e assistir a qualquer um de seus programas favoritos.

perguntas frequentes

Como baixar o aplicativo USTV247.TV?

O USTV247.TV está disponível apenas na plataforma da web e, atualmente, nenhum aplicativo está presente.

O USTV247.TV é legal?

Não, o USTV247 não é legal, pois transmite conteúdo premium dos canais dos EUA

USTV247.TV é seguro de usar?

É seguro de usar, mas um serviço VPN será a melhor opção se você estiver mais preocupado com sua privacidade.

Conclusão

Então, esta foi a informação completa sobre o USTV247. Espero que você tenha respostas para todas as suas dúvidas. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

