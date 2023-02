Usuários do aplicativo Caixa Tem ficam SURPRESOS com alerta

Você já criou uma senha de acesso a aplicativo ou site e esqueceu algum tempo depois? Boa parte dos brasileiros devem responder sim para essa pergunta. Até porque esse é um problema que costuma acontecer com milhares de usuários da internet de maneira recorrente.

Aliás, quem nunca escolheu palavras ou números para compor uma senha e, depois de algum tempo, estes caracteres simplesmente sumiram da memória? E olhe que isso não atinge apenas pessoas com idade mais avançada ou com algum problema de memória. Para esquecer uma senha, basta criá-la durante um momento de pouca atenção.

Em resumo, isso acontece com bastante frequência, e muita gente ainda tem dificuldade em recuperar senha de diversos sites e aplicativos. E um destes apps, utilizado por milhões de brasileiros todos os dias, é o Caixa Tem.

Por isso, quando os usuários esquecem a senha, muitos deles ficam verdadeiramente desesperados, sem saber o que podem fazer para voltar a acessar os serviços do aplicativo.

Se você está nessa situação e acha que a perda da senha é o fim do mundo, não se desespere. Em suma, o aplicativo do Caixa Tem informa passos simples para recuperar a senha. Leia o texto até o fim e descubra como fazer isso.

Em primeiro lugar, vale destacar que o app oferece diversas utilidades para os brasileiros, principalmente aqueles de renda mais baixa, beneficiados por programas sociais.

A saber, é através do Caixa Tem que as pessoas podem movimentar os valores pagos pelo Bolsa Família e pelo vale-gás nacional, por exemplo. Isso sem contar que os usuários também podem pagar contas e pedir empréstimos através do app.

Em síntese, a maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática. Da mesma forma, há passos simples para que o usuário recupere a senha esquecida e volte a acessar o aplicativo. Para isso, as pessoas só precisarão seguir o passo a passo para recuperar a senha e voltar a utilizar o Caixa Tem:

Em síntese, o usuário que seguir todos os passos citados acima receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado.

Em seguida, ele deverá acessar o endereço eletrônico cadastrado, abrir a mensagem do Caixa Tem e clicar no link da mensagem para trocar a senha. Basta selecionar “Link para redefinir credenciais”, enviado pelo app para o seu endereço eletrônico, que você será direcionado a uma nova tela.

Nesta guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado.

Aliás, para que a perda da senha não acontece novamente, o usuário poderá anotar os caracteres em algum papel ou no próprio celular para não ter que passar mais uma vez por tudo isso.

Não lembro do e-mail cadastrado, e agora?

O aplicativo do Caixa Tem informa de maneira clara e direta as instruções para recuperar a senha para evitar que os usuários tenham dúvidas ao longo do processo. No entanto, caso a pessoa não lembre qual foi o e-mail cadastrado, o problema será muito maior.

Da mesma forma, se o usuário não lembrar da senha deste e-mail, também ficará impossibilitado de acessá-lo. Assim, não poderá recuperar a senha do Caixa Tem, uma vez que o aplicativa envia as instruções de recuperação da senha justamente para o e-mail cadastrado.

Assim, caso a pessoa não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado no Caixa Tem, o passo a passo, informado no app, não terá utilidade. Isso porque a definição de uma nova senha só será possível através do link que o aplicativo enviará para o endereço eletrônico.

Seja como for, ainda há uma chance de recuperação do cadastro. Se você se enquadra nessa situação e não consegue acessar o e-mail cadastrado, você deverá se encaminhar a uma agência da Caixa Econômica. Essa será a única forma de conseguir voltar a utilizar os serviços do aplicativo.

A recuperação da senha é muito importante, pois o Caixa Tem permite a realização de pagamentos de contas e boletos. Os usuários também podem solicitar linhas de crédito, com empréstimos que podem chegar a até R$ 4,5 mil.

Além disso, o usuário também pode fazer transferências pelo aplicativo, inclusive via Pix, para outras instituições financeiras.