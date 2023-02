Usuários vão poder pagar para ter selo de verificado no Instagram e Facebook

Neste domingo (19), Mark Zuckerberg, CEO da Meta, a empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que as duas primeiras redes sociais irão implementar um novo sistema de assinaturas que permitirão às contas obterem o selo de verificação. Ao pagar um determinado valor, será possível garantir que um perfil é verificado e dar mais credibilidade às contas.

A iniciativa segue algo já anunciado pelo Twitter – pelo próprio novo dono da plataforma, o Elon Musk – que vai oferecer o Twitter Blue, serviço de assinatura para ganhar o selo de verificado. Em janeiro, a rede social de micro textos anunciou que a assinatura custará US$ 11 por mês.

LEIA MAIS: Facebook aumenta usuários diários ativos, mas Meta apresenta quedas nas receitas

Já no caso do Instagram e do Facebook, o serviço é chamado de Meta Verified. O serviço de selo de verificado deve ficar disponível ainda esta semana na Austrália e Nova Zelândia e terão sua implementação ampliada gradualmente para os demais países. As assinaturas serão separadas, segundo informações preliminares.

Os preços chegam a partir de US$ 11,99 por mês na versão web e US$ 14,99 por mês para os sistemas iOS da Apple e Android. Essa diferença de preço provavelmente ocorre em razão das lojas Play Store e Apple Store, que levam parte do valor de um serviço contratado por elas.

Além do selo, o Meta Verified, vai oferecer outras funcionalidades especiais para figuras públicas e criadores de conteúdo, além dos selos de verificação.

Quais as vantagens

O selo de verificado é uma proteção aplicada em redes sociais que garante que um perfil seja quem ele diz que é. Até hoje, era comum que apenas contas com muitos seguidores ganhassem esse “privilégio”, que também traz uma proteção extra contra perfis fakes e que permite acesso direto ao suporte ao cliente, permitindo também a recuperação da conta em caso de roubo do perfil.

A informação foi recebida de forma mista entre os usuários, mas de acordo com o especialista em mídias sociais, Fabiano de Abreu Agrela, a decisão irá ajudar a acabar com os “piratas da comunicação”.

Ele explica que, com o tempo, o selo de verificação, além de um objeto de desejo para transmitir profissionalismo e credibilidade, se transformou em um comércio explorado por empresas que praticavam um mau jornalismo. Essas empresas vendiam pacotes de matérias sobre determinada pessoa para que ela obtivesse o selo, por isso o nome de “piratas da comunicação. A prática que será inibida com o novo sistema.

“Os selos pagos irão ajudar a valorizar a assessoria de imprensa e derrubar esse tipo de esquema. Mais do que nunca, vão se diferenciar as pessoas públicas que realmente saem em veículos de imprensa sérios, que não se pode pagar para ser publicado, das que apenas obtêm resultados artificiais.”

Como se proteger de golpes no Instagram?

Para não planeja assinar o novo serviço do Instagram, há outras formas de garantir a segurança de sua conta:

Evite comprar itens vendidos nos stories sem confirmações

Os criminosos tem hackeado a conta de diversas pessoas e se utilizado da confiança entre os contas para anunciar itens nos stories. Depois de roubada a conta, os itens vão para o stories e em muitos casos tem sido micro-ondas, geladeira, fogão e assim em diante.

Justificativa como mudança de estado de algum amigo ou problema de saúde podem ser usados. Repare que o Pix passado pelo criminoso não estará no nome do seu amigo na rede social.

Não aceite receber SMS

Está é uma maneira muito utilizada para hackear a conta. Alegando problemas com o Instagram, o criminoso, já em posse do perfil de algum amigo, diz que precisa enviar um SMS e pede alguns dados. Não aceite realizar esse procedimento!

Desconfie de contatos suspeitos

Desconfiar é sempre importante quando se está na internet, por isso, não passe informação a menos que tenha certeza que é seu amigo ou então que as informações são verdadeiras. Há quem alegue uma suposta promoção, mas tudo pode ser um golpe.

Ative a verificação em duas etapas no Instagram

Essa é mais uma dica de segurança, que torna ainda mais difícil uma invasão do seu Instagram.