Alex Morgan e Mallory Swanson marcaram e o Estados Unidos derrotado Brasil 2 a 1 na noite de quarta-feira para vencer a SheBelieves Cup pelo quarto ano consecutivo.

Japão, que derrotou o Canadá por 3 a 0 na partida anterior no Toyota Stadium, foi vice-campeão no torneio round-robin de quatro equipes. Todos os quatro Copa ElaAcredita times jogarão a Copa do Mundo Feminina neste verão em Austrália e Nova Zelândia.

O gol de curling de Morgan saiu do alcance da goleira brasileira Lorena. Morgan agora tem cinco gols em todos os tempos nas partidas do SheBelieves.

Foi o 14º gol de Morgan desde o nascimento de sua filha em 2020, dando a ela o recorde da seleção nacional de mais gols como mãe.

Alex Morgan marcou o primeiro gol do jogo com um chute impressionante de fora da área.

Swanson marcou aos 63 minutos, seu quarto gol no torneio e o sétimo no geral neste ano, igualando seu total no ano passado.

Swanson, anteriormente Mallory Pugh, casou-se com Dansby Swanson, shortstop do Chicago Cubs, em dezembro.

Ludmila marcou nos acréscimos para o Brasil evitar a paralisação. Foi o primeiro gol que os Estados Unidos permitiram este ano. Os Estados Unidos estão invictos há cinco partidas no geral.

A meio-campista Rose Lavelle estreou pelos Estados Unidos depois de perder as duas primeiras partidas do torneio devido a uma pequena lesão.

A Seleção Feminina dos Estados Unidos comemora sua quarta SheBelieves Cup consecutiva após derrotar o Brasil na final.

O Japão quebrou uma seqüência de quatro derrotas consecutivas com a vitória sobre o Canadá. O Japão não marcava há quatro partidas seguidas, incluindo duas partidas do SheBelieves, até que Kiko Seike colocou seu time na frente com um gol aos 26 minutos.

Os jogadores canadenses, em meio a uma disputa trabalhista com sua federação, voltaram a usar camisetas roxas com os dizeres “Enough is Enough” nos hinos e usaram pulseiras roxas durante a partida.

Os jogadores dos Estados Unidos também usaram pulseiras roxas em solidariedade com Canadá.

A Copa SheBelieves começou em 2016. Os Estados Unidos venceram seis dos oito torneios.