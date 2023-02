UVPR abre matrículas para o Vestibular Unificado EaD 2023

A Universidade Virtual do Paraná (UVPR) abriu nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023 para cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 1º de março.

Os interessados deverão realizar as inscrições on-line, exclusivamente através do site da UVPR. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 92,00.

O edital estabelece ainda que os estudantes que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos de isenção poderão ser feitos até o dia 14 de fevereiro, através do e-mail vestibular@uepg.br.

A divulgação do resultado preliminar da isenção está prevista para o dia 15 de fevereiro, com recebimento de recursos nos dias 16 e 17 do mesmo mês.

Seleção

Esse processo seletivo é desenvolvido com o apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Capes (UAB/MEC). Ao todo, o vestibular conta com a oferta de 2.262 vagas em diversos cursos de graduação.

Conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada par ao dia 19 de março. Os locais de prova serão definidos e publicados no site da comissão de processos seletivos da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, seis universidades estão ofertando vagas no Vestibular Unificado EaD 2023. As instituições participantes são as seguintes:

Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste): 150 vagas;

UEL (Universidade Estadual de Londrina): 427 vagas;

UEM (Universidade Estadual de Maringá): 905 vagas;

UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná): 150 vagas;

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa): 480 vagas;

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná): 180 vagas.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular Unificado EaD 2023 está prevista para o dia 31 de março. Os candidatos poderão consultar o resultado por meio do site da UEPG.

Veja mais informações no site da UVPR.

