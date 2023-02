VAGAS de EMPREGOS são anunciadas pelo PORTAL Serra – ES

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal via Portal Serra Mais Emprego, faz saber aos interessados abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversa especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Serralheiro de ferro Serralheiro Soldador Técnico de enfermagem Técnico de qualidade Técnico em administração Líder de manutenção mecanica Lixador de peças de metal Mecanico de veículos Mestre de obras Montador Montador de estruturas metálicas Cozinheira Cozinheiro de restaurante Cozinheiro Eletricista Embalador a mão Encarregado de montagem Enfermeiro Ajudante de carga e descarga de mercadoria Ajudante de cozinha Auxiliar contábil Auxiliar de almoxarifado Avaliador de automóveis Caixa Carpinteiro Conferente mercadoria Especialista em engenharia civil Fiscal de loja Forneiro de padaria Garçom Instrutor de informática Motoboy( motofretista) Oficial de manutenção civil Operador de caldeira Operador de inspeção de qualidade Operador de retroescavadeira Operador eletromecanico Padeiro Pintor Promotor de vendas Serralheiro de alumínio Analista administrativo Analista contábil Analista de folha de pagamento Assistente de qualidade Atendente de lanchonete Atendente de mesa Auxiliar administrativo Técnico mecânico industrial Técnico segurança do trabalho Vendedor de serviços Vendedor interno Vidraceiro Vigia Auxiliar de estoque Auxiliar de linha de produção Auxiliar de logística Auxiliar de serviços gerais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade SINE local, situado no Pró-Cidadão, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

