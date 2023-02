VAGAS de EMPREGOS são anunciadas pelo SINE de Fortaleza – CE

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Instituto do Desenvolvimento do Trabalho e o Sistema Nacional de Empregos (IDT/SINE) de Fortaleza/CE, anuncia abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Técnico em segurança do trabalho Tecnólogo em automação Tecnólogo em eletrônica Teleoperador Vendedor em comércio atacadista Vendedor interno Recepcionista, em geral Recreador Repositor de mercadorias Serralheiro de ferro Supervisor comercial Supervisor de andar Montador de equipamentos eletrônicos Montador de móveis de madeira Motofretista Motorista carreteiro Motorista de caminhão-guincho pesado com munk Oficial de manutenção Operador de caixa Operador de calandras (tecidos) Gerente comercial Gerente de bar e lanchonete Gerente de loja e supermercado Jardineiro Manicure Marceneiro Mecânico de ar-condicionado e refrigeração Babá Borracheiro Camareira de hotel Capataz Caseiro Chefe de depósito Churrasqueiro Analista de recursos humanos Analista de suporte técnico Armazenista Assistente de cobrança Assistente de mídias sociais Atendente de mesa Atendente de telemarketing Advogado (direito civil) Ajudante de carga e descarga de mercadoria Analista de pcp (programação e controle da produção) Analista de pesquisa de mercado Cozinheiro de restaurante Cozinheiro geral Cozinheiro industrial Cumim Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) Atendente do setor de frios e laticínios Auxiliar administrativo Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) Vendedor porta a porta Vendedor pracista Vigilante Zelador Auxiliar de mecânico de autos Auxiliar de pintor de automóveis Auxiliar de sushiman Auxiliar técnico de mecânica Comprador Costureira em geral Costureiro na confecção em série Auxiliar de cozinha Auxiliar de crédito Auxiliar de linha de produção Auxiliar de logistica Auxiliar de marceneiro Empregado doméstico faxineiro Engenheiro civil Forneiro de padaria Garçom Mecânico de automóveis e caminhões Mecânico de automóvel Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) Mestre doceiro Modelista de roupas Operador de empilhadeira Operador de retro-escavadeira Pedreiro Pintor de veículos (reparação) Piscineiro Pizzaiolo Professor de terapia ocupacional Recepcionista atendente Mecânico de manutenção de máquinas, em geral Mecânico de motocicletas Mecânico de refrigeração Supervisor de costura do vestuário Sushiman Técnico de edificações Técnico de manutenção eletrônica Técnico em móveis (fabricação) PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD Encarregado de obras Fiscal de prevenção de perdas Motorista de ônibus urbano Oficial de manutenção Ajudante de obras Atendente de lojas Auxiliar administrativo Auxiliar de almoxarifado Auxiliar de faturamento Auxiliar de limpeza Cozinheiro geral Cuidador de idosos Empacotador, a mão Operador de caixa Operador de vendas (lojas) Porteiro Recepcionista atendente Repositor de mercadorias Teleoperador Zelador Auxiliar de logistica Bombeiro hidráulico Conferente de logística

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para um dos e-mails: vagas.papicu@idt.org.br, vagas.antoniobezerra@idt.org.br, vagas.benfica@idt.org.br, vagas.centro@idt.org.br ou vagas.messejana@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

