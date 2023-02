Vai prestar algum vestibular? Saiba o que foi o sistema de plantation!

Sistema de plantation: um resumo completo para as suas provas

O termo “sistema de plantation” é usado para definir o sistema mais empregado pelo Brasil durante o período colonial.

O tema aparece com frequência em questões de história dentro das mais variadas provas do país, mas sobretudo nos vestibulares.

Dessa forma, para que você possa estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo sobre o sistema de plantation. Vamos conferir!

O que foi o sistema de plantation?

O termo “sistema de plantation” foi criado com base no conceito de “plantação” em inglês para denominar um sistema econômico agrícola baseado na monocultura voltado para a exportação.

O sistema de plantation é caracterizado pela presença de grandes latifúndios e pelo uso da mão-de- obra escrava. Ele esteve em vigor durante o período colonial no Brasil, mas também foi empregado por outras colônias.

Sistema de plantation: principais aspectos

Durante o período conhecido como “Brasil Colônia”, o sistema de plantation foi muito empregado, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. Portugal implantou esse sistema para produzir a maior quantidade de riquezas possíveis a partir da produção de açúcar.

A grande maioria dos produtos produzidos por meio do sistema de plantation era voltada para a exportação. Dentre os principais produtos cultivados no Brasil ao longo do período colonial, podemos destacar a cana-de-açúcar, o algodão e o café.

Sistema de plantation: consequências

Dentre as principais consequências provocadas pelo uso do sistema de plantation, podemos citar o atrasado econômico das indústrias no Brasil, já que Portugal voltou todos os investimentos para o funcionamento do sistema, deixando de lado o desenvolvimento das indústrias de base.

Diversos problemas sociais também foram ocasionados pelo sistema em questão, já que a base do sistema era a concentração de terras nas mãos de poucos fazendeiros que exploravam os trabalhadores livres e os escravizados.

Por fim, podemos dizer que o sistema de plantation foi responsável pelo grande número de escravizados que eram contrabandeados para o Brasil, uma vez que aqui eles seriam obrigados a trabalhar nos grandes latifúndios.