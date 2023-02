Vai prestar um vestibular? Então descubra o que foi o Luteranismo!

História Geral: um resumo completo sobre o Luteranismo para os vestibulares

As Reformas Religiosas estão entre os tópicos mais cobrados dentro da disciplina de História Geral. Dentre as reformas, podemos citar a mais importante: o Luteranismo.

O tópico pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o luteranismo. Confira!

O Luteranismo: definição

O Luteranismo foi a primeira religião fundada em um contexto de tensas relações dentro do Sacro Império Romano Germânico.

No império, o feudalismo ainda estava presente de diversas formas. Assim, mesmo no século XVI, em que ocorre a Reforma, grande parta das terras do Império eram dominadas pela Igreja Católica, o que desagradava a burguesia e a nobreza, gerando uma série de diversas.

O Luteranismo: contexto e aspectos principais

As relações entre a nobreza e a Igreja já estavam abaladas no início do século e as polêmicas causadas por Lutero intensificaram os embates.

Em 1517, Martinho Lutero realizou uma crítica pública ao ato de vender indulgências (o perdão dos pecados), praticado pela Igreja da época. Diversos outras práticas praticadas pelo clero foram criticadas pelo padre na sua obra As 95 Teses de Wittenberg, que foi fixada na porta da principal Igreja da cidade alemã Wittenberg.

A obra ganhou popularidade entre os membros da nobreza e da população do império. Contudo, as críticas de Lutero chegaram também ao conhecimento da Igreja e, com isso, o papa Leão X ameaçou Lutero de excomunhão caso ele não fizesse uma retratação pública a respeito da obra. Assim, em 1521, aconteceu a Dieta de Worms, evento para o qual Lutero foi convocado para negar as ideias expostas no livro.

No evento, Lutero reafirmou suas crenças, contrariando a ordem do Papa, e foi considerado um herege. No entanto, parte da nobreza alemã resolveu protegê-lo. Lutero se dedicou então a traduzir para o alemão e publicar a Confissão de Augsburgo, a obra que seria a base para a doutrina de Lutero.

Na obra, o autor expunha as principais características de sua doutrina. Entre elas, podemos citar: a salvação através da fé, a livre interpretação do texto bíblico, a negação do celibato, a não adoração a imagens, a realização de cultos em língua nacional e a subordinação da Igreja ao Estado.

No ano de 1555 houve a assinatura do Tratado da Paz de Augsburgo. Com o tratado, os conflitos provocados pelo surgimento do Luteranismo acabaram e foi estabelecido que os membros do Sacro Império Romano Germânico teriam o direito de adotar livremente qualquer tipo de orientação religiosa.