Vai prestar vestibular? Então conheça o Darwinismo!

Darwinismo: um resumo para ENEM e vestibulares

O termo “Darwinismo” é usado para denominar a teoria elaborada pelo pensador e cientista Charles Darwin no século XIX.

O assunto é extremamente abordado por questões de geografia e de biologia dentro das mais variadas provas de todo o país, com um destaque para os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Darwinismo. Confira!

O que foi o Darwinismo?

Como mencionado, o Darwinismo é a teoria criada por Charles Darwin no século XIX.

Dentre tantas outras coisas, a sua teoria sobre a evolução afirma que todas as espécies descendem de ancestrais comuns e que, ao longo dos séculos, sofreram com seleções do ambiente.

Darwinismo: principais aspectos

O Darwinismo postula que os indivíduos de uma espécie descendem de um mesmo ancestral comum. Dessa forma, todos teriam se originado partir de um mesmo indivíduo, mas são selecionados pelo ambiente, o que faz com que algumas características prevaleçam sobre outras.

A teoria de Darwin que explica esse processo é a da evolução, por meio da qual ele explica que todas as espécies vivas do planeta evoluíram ao longo do tempo de um mesmo antepassado comum.

Darwinismo: a origem das espécies

A principal obra de Charles Darwin foi publicada em 1859 e se chama “A Origem das Espécies”. Nela, Darwin descreve as variações que podem ser encontradas no processo de reprodução dos organismos, incluindo os homens, e como funciona o mecanismo do processo como um todo.

A principal teoria exposta na obra é aquela da “seleção natural”, por meio da qual Darwin explica que espécies podem ser extintas naturalmente quando se tornam mais fracas do que outras que vivem no mesmo ambiente.

Essa teoria explica que o próprio ambiente é o responsável por selecionar os organismos mais adequados para viver em um local. Assim, se o ambiente acredita que determinadas características são melhores do que outras, ou seja, que alguns aspectos podem garantir que o animal tenha mais chances de sobrevivência, ele as seleciona.

Fonte: Notícias Concursos