Investir dinheiro no nicho de beleza pode se tornar uma jogada lucrativa. Isso porque o setor está sempre em expansão, assim como seu público-alvo. Por isso que hoje, continue a ler o texto, e veja se vale a pena investir no nicho de beleza em 2023.

Quais são as tendências do nicho de beleza em 2023?

Ao procurar fazer um investimento financeiro na indústria da beleza, a paixão pelo campo é obrigatória. Até porque gostar do trabalho é crucial para ter sucesso nele.

Este mercado não é apenas voltado para melhorias estéticas. Na verdade, todos os dias, esses serviços garantem o bem-estar físico e mental das pessoas. Como resultado, você pode esperar um crescimento significativo.

De um modo geral, o mercado se divide em três categorias principais:

Estética facial: incluindo vários cuidados com a pele, rugas e tratamentos relacionados à harmonia;

Estética física: oferecendo uma gama de tratamentos;

Por fim, a estética capilar: que engloba não só cortes de cabelo, mas também tratamentos especializados e uma série de outros serviços.

Existem muitas oportunidades de investimento por aí, mas é crucial encontrar algo que você goste de fazer e se sinta confiante para fazer.

Por esse motivo, se o proprietário de uma empresa não for apaixonado pelo que está fazendo, não investirá o tempo e o esforço necessários para tornar sua empresa bem-sucedida. A propósito, esta é uma das causas do insucesso empresarial.

Como entrar na indústria da beleza?

Os empreendedores podem iniciar uma empresa do zero ou ingressar em uma franquia existente. Aliás, cada uma dessas possibilidades tem o potencial de oferecer muito valor. Por isso, é fundamental investigá-los para saber qual deles funciona melhor com o seu perfil.

O principal benefício de começar do zero é a liberdade de definir todos os aspectos do negócio. Ou seja, desde o produto e como ele será vendido até a localização da loja, preço e identidade da marca.

Espera-se que o franqueado siga o modelo de negócios estabelecido pelo franqueador e pela marca. Pois, você está prestes a lançar uma nova unidade da rede, funcionando de forma semelhante às unidades de outras localidades.

Embora as franquias tenham menos liberdade criativa do que as startups, muitas vezes atraem clientes com mais facilidade porque usam uma marca bem conhecida com reputação sólida no mercado.

Mais informações sobre o nicho de beleza

Compreender a indústria da beleza é importante, mas ter um interesse genuíno nela é crucial. Assim, você manterá seu entusiasmo alto e continuará investindo seu tempo e dinheiro nisso.

No entanto, este não deve ser o único fator levado em consideração. Isso porque você também precisa ter familiaridade com o mercado em sua área.

Como um todo, o mercado brasileiro de beleza é o 3º maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. No entanto, devido aos seus diferentes tamanhos, cada região requer uma análise própria.

Vale a pena investir no nicho de beleza?

Você acha que as pessoas da sua cidade vão se interessar pelos serviços que você planeja oferecer? Além disso, ainda há espaço na indústria de beleza ou ela já atingiu o ponto de saturação regional?

Compreender essas facetas facilita a geração de novas ideias de negócios. Especialmente se a concorrência existente for acirrada. Afinal, os clientes precisam ver evidências claras de que devem visitar sua empresa e não seus concorrentes.

Entretanto, saber com certeza que o negócio vai dar lucro é crucial. Ter seguidores e paixão pelos negócios andam de mãos dadas. Mas se o empreendimento não gerar lucro, será mais difícil continuar.

Por isso, interagir com vizinhos próximos é outra opção. Além disso, verifique se sua ideia chama a atenção e veja se sua família e amigos estariam interessados. Por fim, você deve considerar se possui ou não fundos suficientes para o investimento.

Caso contrário, você precisará planejar como obtê-lo. Uma opção é buscar financiamento. É possível que um refinanciamento seja igualmente atraente. Ao usar garantias como um carro ou uma casa, a taxa de juros normalmente é menor.

Você também pode procurar um amigo. Como tal, eles podem participar do negócio como um investidor passivo ou participar ativamente ao seu lado.

Em última análise, existem inúmeras boas razões para investir dinheiro na indústria de beleza. Então, cabe a você descobrir qual é o mais adequado para seus desejos e necessidades.

Investir no nicho de beleza é muito lucrativo, uma vez que a demanda pelos serviços estão aumentando a cada dia. Logo, o que faz com que sua empresa ou unidade franqueada tenha o sucesso esperado.