VALE-GÁS supera preço médio do gás de cozinha no Brasil

Milhões de famílias de baixa renda recebem o vale-gás nacional no país. Aliás, os beneficiários estão ansioso, contando os dias para receberem a parcela referente a fevereiro. Confira abaixo o calendário de pagamento do benefício neste mês.

Em primeiro lugar, a ansiedade é explicada porque o benefício ajuda pessoas que não têm boas condições financeiras. Além disso, o valor do vale-gás continua turbinado no país, com parcelas bem maiores que antigamente, e isso é muito positivo para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social no Brasil.

Para quem não sabe, o benefício surgiu com a previsão de cobrir 50% do valor de um botijão de 13 quilos. No entanto, a Emenda Constitucional nº 123 permitiu ao governo gastar R$ 41,2 bilhões além do teto de gastos, e parte desse valor seguiu para o vale-gás, que passou a pagar parcelas bem mais generosas.

A título de comparação, o valor do benefício passou de R$ 53, em junho do ano passado, para R$ 110, em agosto. Em resumo, o valor mais que dobrou no país e passou a cobrir não apenas 50%, mas 100% do preço do gás de cozinha, ao menos na maior parte das unidades federativas (UF).

Vale-gás segue turbinado em 2023

O vale-gás de R$ 112, pago em dezembro do ano passado, marcou o fim da influência da Emenda Constitucional nº 123, cuja validade chegou ao fim em 2022. Essa notícia até preocupou os usuários do benefício, mas por pouco tempo.

Isso porque o valor do auxílio seguirá acima de R$ 100 em 2023 graças à Emenda Constitucional nº 126. Em síntese, a alteração no texto da lei elevou o teto de gastos em R$ 145 bilhões. Assim, o governo Lula poderá utilizar esse valor sem precisar encaixá-lo na regra fiscal, e parte do montante seguirá para manter o auxílio turbinado neste ano.

Na semana passada, o preço médio do gás de cozinha voltou a subir no país e chegou a R$ 108,20.

De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de 13 quilos ficou 15 centavos mais caro em relação à semana anterior. Por isso, a expectativa é que o valor pago pelo vale-gás fique em torno de R$ 110, mas resta aguardar as datas de pagamento pelo governo federal.

Vale destacar que a definição do preço médio do benefício é dada através dos dados da ANP. Em suma, a entidade divulga mensalmente o preço médio nacional do botijão de 13 quilos, permitindo ao governo definir um valor que cubra 50% do gás de cozinha. Agora, esses dados estão sendo utilizados pelo governo para cobrir 100% do valor do item.

Calendário de pagamento do vale-gás

O pagamento do vale-gás não ocorreu em janeiro porque o benefício é bimestral, ou seja, pago a cada dois meses. A propósito, o pagamento do valor sempre ocorre nos mesmos dias dos repasses do Bolsa Família. Assim, quem tiver direito ao auxílio receberá, no dia do pagamento do Bolsa Família, o valor extra, em torno de R$ 110.

Veja abaixo as datas de pagamento do vale-gás em fevereiro:

13 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 1;

14 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 2;

15 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 3;

16 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 4;

17 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 5;

22 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 6;

23 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 7.

24 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 8;

27 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 9;

28 de fevereiro: beneficiários com o NIS de final 0.

Em resumo, o pagamento das parcelas segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), dado que permite ao governo federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país.

Veja onde o preço do gás de cozinha no país

Em suma, o valor do vale-gás superou o preço médio do botijão de 13 quilos em 12 das 27 unidades federativas na primeira semana de 2023. Veja abaixo quais foram os menores valores do país:

Rio de Janeiro – R$ 95,69

Pernambuco – R$ 99,32

Distrito Federal – R$ 102,28

Sergipe – R$ 104,23

Alagoas – R$ 104,60

Espírito Santo – R$ 104,72

Rio Grande do Sul – R$ 104,83

Maranhão – R$ 106,26

Paraná – R$ 106,99

São Paulo – R$ 107,07

Bahia – R$ 109,63

Em todos estes locais, os beneficiários do vale-gás deverão conseguir pagar o botijão de 13 quilos apenas com o benefício, sem precisar acrescentar qualquer valor.

Por outro lado, os preços do gás de cozinha superaram o valor pago pelo vale-gás em outras tantas UF, principalmente em estados da região Norte. Veja abaixo os valores mais altos do país:

Roraima – R$ 129,03

Mato Grosso – R$ 124,82

Rondônia – R$ 124,02

Amazonas – R$ 123,63

Santa Catarina – R$ 123,61

Tocantins – R$ 121,90

Acre – R$ 120,89