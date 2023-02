Vale Verde ABRE CARGOS na região Nordeste

A Mineração Vale Verde, a primeira empresa de metais básicos de Alagoas, com uma mina a céu aberto para o beneficiamento do concentrado de cobre, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Isto é, caso esteja na busca por uma recolocação no mercado e tenha se interessado, veja a lista de cargos abaixo:

Analista de Produção Sênior – Craíbas – AL – Efetivo;

Aprendiz – PCD – Craíbas – AL – Efetivo;

Eletricista I – Craíbas – AL – Banco de talentos;

Eletricista II – Craíbas – AL;

Geomecânico – Craíbas – AL – Efetivo;

Hidrogeólogo – Craíbas – AL – Efetivo;

Banco de Talentos – Craíbas – AL – Banco de talentos;

Técnico em Elétrica – Craíbas – AL – Efetivo.

Mais sobre a Vale Verde e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando sobre a empresa, é importante frisar que a Mineração Vale Verde tem como principal objetivo desenvolver o Projeto Serrote, localizado no centro de Alagoas, no município de Craíbas, junto à divisa do município de Arapiraca, um dos principais centros urbanos do estado.

Além disso, a pesquisa mineral de cobre na região se iniciou em meados de 1982. Desde então, foram executadas campanhas de sondagem, testes metalúrgicos e estudos ambientais e de engenharia que confirmaram a viabilidade de se implantar um empreendimento minerário para beneficiamento do minério de cobre.

Por fim, em relação ao seu quadro de funcionário, a empresa reúne especialistas globais com experiência comprovada no setor de mineração, cujos conhecimentos asseguram a produtividade e a competitividade na produção e comercialização do concentrado de cobre.

