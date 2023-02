Valentina Shevchenko ri das críticas de Erin Blanchfield: Ela é como ‘cachorrinho latindo’

Considerando a longa lista de corpos deixados em seu rastro, Valentina Shevchenko deve ser à prova de balas contra qualquer crítica sobre suas habilidades como lutadora.

Com um recorde geral de 23-3, incluindo 12 vitórias no UFC e sete defesas de título consecutivas como peso mosca, Shevchenko parece quase intocável às vezes. Mas a estrela em ascensão Erin Blanchfield acreditava de forma diferente ao examinar recentemente seu jogo.

“Acho que no chão, o jiu-jitsu dela não é ruim – é apenas muito, muito básico”, disse Blanchfield recentemente. “Eu não acho que ela tenha muitas finalizações. Acho que ela não consegue sair muito bem de certas posições, como a que vimos contra a Taila [Santos]. Eu meio que acho que é onde o jogo dela é mais básico e provavelmente poderia melhorar um pouco.”

Abordando esses comentários, Shevchenko não pareceu ofendido. Em vez disso, ela não gostou da avaliação de Blanchfield, especialmente considerando a grande diferença de experiência entre eles.

“É muito engraçado vê-la falar isso, principalmente quando vem de uma menina de 23 anos e com cinco lutas. [in the UFC]”, disse Shevchenko ao MMA Fighting. “É realmente engraçado.”

Shevchenko já esteve aqui antes. Outras promessas jovens e promissoras prometeram encerrar seu reinado como campeã. Ela não desconsidera Blanchfield como uma competidora de qualidade de forma alguma, mas também entende que com o tempo vem o conhecimento e a maturidade – duas qualidades em abundância com mais rounds contra os melhores lutadores do mundo.

“Para mim, é bom comparar quando você vê um cachorrinho, ele está latindo, pulando, está feliz, ainda não viu a vida, não passou por nenhum problema na vida e está de orelha em pé”, explicou Shevchenko. “Como no exemplo da natureza, quando um filhote está crescendo, ele entra na vida adulta, madura, começa a experimentar todos esses problemas da vida real. Então eles começam a aprender como viver, como lidar, como ser inteligentes, como ser eles mesmos e encontrar seu estilo de vida.

“Isso é o que está acontecendo com esses tipos de lutadores também. Eles são jovens, ainda não têm medo. Eles não experimentaram muita pressão ainda. É antes dos primeiros golpes, antes da primeira competição real. Aconteceu com Maycee Barber, aconteceu com muitos outros lutadores. Depois que isso aconteceu, você meio que os vê começar a falar de forma diferente. Você os vê como uma pessoa mais madura.”

Shevchenko está confiante de que Blanchfield eventualmente começará a cantar outra música depois de enfrentar os tipos de provações e tribulações que acompanham a experiência.

“É divertido, não apenas o que eles estão falando agora neste momento, mas vê-los falar de maneira completamente oposta em um ou dois anos”, disse Shevchenko.

A partir de agora, Blanchfield atualmente ostenta um recorde geral de 11-1, com cinco vitórias consecutivas no UFC, com sua vitória mais convincente sobre Andrade com uma finalização no segundo round. Essa também foi a primeira vez que Blanchfield despachou um oponente entre os cinco primeiros, mas mesmo isso não convenceu Shevchenko de que ela está necessariamente olhando para o futuro da divisão peso mosca.

“É como se ela tivesse vencido a luta, mas Jéssica Andrade levou [the fight] com uma semana de antecedência”, disse Shevchenko. “Difícil pensar que ela sequer treinou para essa luta.

“Na minha opinião, ela meio que entrou lá, pegou dinheiro e voou de volta para casa. Não é culpá-la por fazer isso, mas ela não era a mesma quando você tem um campo de treinamento inteiro.”

Dito isso, o presidente do UFC, Dana White, parece pensar que Blanchfield é provavelmente o próximo na fila para disputar o título, assumindo que Shevchenko pode passar por Alexa Grasso em sua defesa de título no UFC 285.

“Se Valentina vencer Grasso, Blanchfield faz muito sentido, na verdade”, disse White à Barstool Sports. “Ela parecia inacreditável, foda [against Andrade].”

Com uma luta pelo título a poucos dias, Shevchenko não está realmente pensando em Blanchfield. Mas ela sempre aceita novos desafios se essa for a luta que o UFC quer no futuro.

“Não estou descartando [her]”, disse Shevchenko. “Erin, ela tem muitas habilidades, tem uma boa perspectiva e se continuar fazendo o mesmo, isso pode levá-la ao título também.”