Valor do Seguro-Desemprego: Qual é o valor semanal mais alto para o desemprego?

Tpandemia de COVID-19 trouxe um nível significativo de perturbação para a vida de vários Estados Unidos cidadãos. Além do impacto de curto prazo das medidas de bloqueio, que trouxeram uma série de complicações, ainda estão sendo sentidas enquanto a economia americana luta para se recuperar de sua estabilidade pré-pandêmica.

A primeira metade de 2022 foi prejudicada pela escassez na cadeia de suprimentos, que fez o preço de vários itens de mercearia disparar. Isso, combinado com as sanções impostas às importações russas, levou a uma crise de gás, com o preço médio de um galão de gasolina em toda a América passando de cinco dólares durante o mês de junho.

A inflação daí resultante obrigou a Reserva Federal americana a implementar uma série de subidas das taxas de juro de forma a controlar a escalada de preços, tendo a última subida ocorrido durante o mês de fevereiro, com o intervalo agora nos 4,25-4,50 por cento.

Com os empréstimos agora mais caros, várias empresas, especialmente aquelas envolvidas na indústria de tecnologia, começaram a implementar uma série de demissões. Com a economia também à beira de uma recessão, muitos mais podem ficar desempregados, o que significa que os pedidos de auxílio-desemprego podem disparar em 2023.

O que são subsídios de desemprego?

Em suma, o subsídio de desemprego garante-lhe o recebimento de um determinado montante semanal se perder o emprego sem culpa sua.

Quem é elegível?

Terão direito ao subsídio de desemprego os que reúnam os seguintes critérios:

Você deve ter ganho pelo menos uma certa quantia nos últimos 12 a 24 meses

Você deve ter trabalhado consistentemente nos últimos 12 a 24 meses

Você deve estar procurando um novo emprego

É importante observar que, além dos três requisitos gerais acima mencionados, cada estado também possui seus próprios critérios para determinar a elegibilidade.

Qual é o valor máximo semanal de desemprego?

Como mencionado anteriormente, cada estado tem seu próprio método para determinar seus benefícios de desemprego. Isso significa que o valor máximo que você pode receber varia dependendo de onde você mora.

O estado com o maior benefício semanal de desemprego é Massachusetts, que fornece 823 dólares por semana para aqueles que são elegíveis.