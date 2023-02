Valor dos benefícios do CalFresh: O CalFresh analisa seus impostos?

Tano passado será mais lembrado pela crise do custo de vida que engolfou o Estados Unidos. Dois anos de medidas de bloqueio, destinadas a combater a propagação do coronavírus, viram os EUA atormentados pela escassez da cadeia de suprimentos, o que, por sua vez, fez com que o preço de vários itens de mercearia disparasse.

No entanto, a questão do aumento dos preços foi agravada quando o governo americano implementou uma série de sanções econômicas às importações de petróleo da Rússia após a invasão da Ucrânia. A escassez resultante levou a uma crise de energia com o preço médio de um galão de gasolina em todo o país passando de cinco dólares.

A questão atingiu seu auge em junho de 2022, com vários estados sendo forçados a emitir descontos de impostos ou pagamentos de estímulo para ajudar as famílias de renda média e baixa a enfrentar esses tempos financeiros desafiadores. O Federal Reserve americano também começou a implementar uma série de aumentos nas taxas de juros, o que acabou ajudando a conter os níveis crescentes de inflação.

Na verdade, o Federal Reserve aumentou a faixa de taxa de juros para entre 4,5% e 4,75% na semana passada, o que significa que a escavação agora é mais cara do que em qualquer momento do passado recente. Embora a inflação tenha sido controlada, a economia está agora à beira da recessão, com várias empresas já implementando demissões em massa.

O efeito combinado desses fatores pode significar que mais americanos podem começar a contar com esquemas de bem-estar como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)a fim de navegar nestes tempos incertos.

O que é o CalFresh?

No estado da Califórnia, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar é chamado CalFresh. O estado da Califórnia é um dos estados mais caros para se viver, e estima-se que mais de cinco milhões de residentes dependem do CalFresh para atender às suas necessidades nutricionais.

O CalFresh analisa seus impostos?

Sim, para determinar a elegibilidade, o escritório do CalFresh visualiza informações de agências governamentais e estaduais, incluindo o departamento de Internal Revenue Services (IRS), que lida com seus impostos.