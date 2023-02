Valor líquido de Meghan Markle x Queen Consort Camilla: Qual é a diferença entre as fortunas de ambos?

Queen consorte Camilla e Meghan Markle não são exatamente melhores amigas, talvez alguém possa até presumir que não gostam uma da outra com base nos inúmeros relatórios que circularam online nos últimos meses sobre as brigas constantes entre a rainha consorte e o ex-casal da família real composto por Meghan Markle e o príncipe Harry.

Isso foi alimentado pelas alegações feitas pelo príncipe Harry em que ele afirma que a rainha consorte tinha um relacionamento perigoso com a imprensa, acusando-a de vazar histórias e informações sobre a família real na tentativa de reabilitar sua própria imagem.

Patrimônio líquido da rainha consorte Camilla e Meghan Markle

Pode-se pensar que ser a rainha, mesmo sendo consorte, da Grã-Bretanha significaria que ela tem uma riqueza incomparável, mas a verdade é que ela só tem um patrimônio líquido pessoal de $ 5 milhões de dólares, mesmo sendo esposa do rei Charles III. , mas ao lado de seu marido, sua riqueza é incomparável.

Por outro lado, desde que Meghan Markle e o príncipe Harry decidiram deixar as funções da família real e se estabelecer nos Estados Unidos, o casal assinou vários acordos de produção com a Netflix e o Spotify, o que resultou no casal tendo um patrimônio líquido combinado de $ 60 milhões de dólares.

Meghan Markle já era milionária antes de se casar com o príncipe Harry, graças ao seu trabalho como atriz e a vários acordos publicitários.

A rainha consorte Camilla não usará o diamante Koh-i-noor

Durante a coroação do rei Charles III, o diamante Koh-i-noor não será usado na coroa da rainha consorte Camilla, colocando de lado o rumor sobre a idade da joia do Império que a rainha Elizabeth II costumava usar.

A Rainha Consorte Camilla terá uma nova coroa encomendada com diamantes da coleção pessoal da Rainha Elizabeth II, modificando a coroa da Rainha Mary conforme seus costumes.