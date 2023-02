Valor líquido de Olivia Benson (gato): Por que o gato de Taylor Swift vale tanto?

YSim, você leu o título corretamente. de Taylor Swift gato é chamado Olivia Benson e ela realmente vale milhões de dólares. Estamos falando de um dos animais mais ricos do mundo, sem limite. Essa gata tem muito mais dinheiro que a maioria da população do mundo e tem até irmãos pobres. O favorito dos fãs Olivia Benson, ela ocupa a terceira posição na lista dos animais de estimação mais ricos do mundo abaixo Gunther VI e Nala, a gata. Olivia Benson também é uma gata engraçada e altamente fotogênica, ela é uma gato escocês dobrado com muita atitude.

Como a gata de Taylor Swift, Olivia, ficou tão rica

Taylor Swift está entre os artistas musicais mais importantes do mundo, com impressionantes 246 milhões de seguidores no Instagram. Ela decidiu abrir uma conta no Instagram para seu gato e instantaneamente se tornou famosa. Essa fama subiu aos céus e conseguiu muitos acordos de endosso com marcas como Diet Coke, Direct TV, AT&T ou Keds sapato. Ela também apareceu em muitos dos de Taylor Swift vídeos de música. Isso foi mais do que suficiente para Olivia Benson começar a ganhar muito dinheiro graças à influência de sua mãe e seu carisma incomparável. De acordo com Painel publicitárioOlivia Benson vale incríveis US $ 97 milhões.

Meredith e Benjamin: os outros dois gatos “pobres” de Taylor Swift

Mas isso não é a parte mais engraçada de tudo isso, o que realmente chama a atenção das pessoas é que Olivia Benson tem dois irmãos que na verdade são pobres (segundo a mãe). Swift nomeou Olivia após o ‘Lei e ordem‘ personagem de programa de TV que atende pelo mesmo nome. Mas os outros dois gatos também têm nomes engraçados. O primeiro gato de Taylor Swift também foi um Scottish Fold a quem ela nomeou Meredith Grey depois de ‘Anatomia de Grey‘ personagem principal. E o último se chama Benjamin Button mas você já sabe de onde veio esse nome. Swift sempre diz que os três parecem ursos preguiçosos e todos estrelaram o videoclipe dela ‘Me!’. Todo o dinheiro, porém, é de Olivia.