Valores a receber já está liberado para consulta? Saiba se há novidades sobre o dinheiro “esquecido” nos bancos

A consulta no SVR (Sistema de Valores a Receber) teve a suspensão determinada em abril de 2022, e desde essa data, milhões de cidadãos aguardam ansiosos a reabertura da temporada de saques. O Banco Central criou a plataforma a fim de viabilizar o ressarcimento do dinheiro “esquecido” nas instituições financeiras.

De acordo com a autarquia, são aproximadamente R$ 4,6 bilhões ainda que estão parados esperando ser devolvidos. Assim, a matéria deste sábado (18) do Notícias Concursos mostrará que, entre os valores a receber, são R$ 3,6 bilhões para aproximadamente 32 milhões de P.F. (Pessoas Físicas) e R$ 1 bilhão a serem distribuídos para cerca de 2 milhões de P.J. (Pessoas Jurídicas). Mas, afinal, os saques estão liberados outra vez?

Retorno da consulta aos valores a receber

Infelizmente, a resposta para a pergunta acima é não. O Banco Central não divulgou ainda nenhuma previsão para o retorno das consultas e nem dos resgates. Dessas formas, os cidadãos continuarão na expectativa acerca do assunto.

Ao entrar no endereço eletrônico do SVR, há a possibilidade do indivíduo tirar algumas das dúvidas sobre essas devoluções. Um dos questionamentos mais levantados é: “Quando será possível acessar o SRV (Sistema de Valores a Receber)?”. Para essa pergunta, a autarquia tem a seguinte resposta:

As consultas ao SRV (Sistema de Valores a Receber) estão temporariamente suspensas. Os órgãos competentes estão trabalhando a fim de melhorar todo o sistema, incluindo novos valores. Brevemente, o Banco Central terá o prazer de divulgar a data de reativação do SVR, bem como informar sobre os valores dos falecidos.

O BC também diz que os consumidores não correm risco nenhum de perder qualquer valor ao qual têm direito. Isso porque os recursos permanecerão guardados pelos bancos, esperando que os cidadãos solicitem as devoluções, quando todas as consultas ao Sistema de Valores a Receber forem retomadas.

Ademais, em uma segunda fase, sem uma data prévia para iniciar, a entidade tem planos para a inclusão de fontes novas de recursos. Contudo, também há planos para que os saques do dinheiro por representantes legais dos falecidos ou por herdeiros diretos.

Cuidados com os golpes usando o SVR

O Sistema de Valores a Receber, infelizmente, tem sido muito utilizado em tentativas absurdas de golpes pela internet. Então, desde o começo do mês de janeiro, o Banco Central alertou toda a população a tomar cuidado com as falsas mensagens acerca da plataforma que são recebidas através de canais digitais.

Para todos, o sistema continua suspenso por período indeterminado. Então, não será possível consultar ou mesmo realizar nenhum resgate do dinheiro esquecido por agora. Apesar de uma ampla divulgação dessa suspensão, os criminosos enviam as mensagens pelo WhatsApp, mensagem de texto e e-mail para as tentativas de aplicação de golpes.

No golpe, os bandidos se passam por colaboradores do Banco Central, assim, solicitam os dados pessoais das vítimas, tal como o nome completo e o CPF. Ademais, a orientação que a instituição faz é ignorar os conteúdos das mensagens, jamais acessar os links, uma vez que o Banco Central não solicita nenhuma informação pessoal dos cidadãos. Já sobre a consulta dos valores a receber provavelmente continuará sendo praticada pelo titular ou por seus dependentes, e exclusivamente através do site valoresareceber.bcb.gov.br.