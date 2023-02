‘Vamos correr atrás’: Lutadores reagem à decisão de Islam Makhachev sobre Alexander Volkanovski no UFC 284

Islam Makhachev negou a tentativa de Alexander Volkanovski de se tornar o mais recente campeão do UFC.

Os lutadores se dividiram na pontuação do evento principal do UFC 284, mas todos concordaram que a luta pelo título dos leves foi uma exibição incrível de luta com reviravoltas emocionantes.

O tamanho de Makhachev acabou sendo uma de suas principais vantagens. Sua trocação com mais frequência causava danos visíveis nas trocas, e sua luta agarrada às vezes dava ataques a Volkanovski. No final, todos os juízes deram ao campeão dos leves a luta com pontuações de 48-47 duas vezes e 49-46.

Aqui está o que os lutadores disseram sobre o card principal do UFC 284, no sábado, em Perth, na Austrália.

Sim, certo, o Islã levou uma surra — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 12 de fevereiro de 2023

Não estou bravo com isso, grande homem de luta — Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 12 de fevereiro de 2023

Volk ainda é p4p número 2 que foi foty até agora – Belal Muhammad (@bullyb170) 12 de fevereiro de 2023

Que rodada GRANDE para Bulkanovski! O mais alto dos níveis e aquela mão direita que derrubou o Islã foi perfeitamente cronometrada. Eu ainda acho que o Islã vence isso, mas que luta! #UFC284 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 12 de fevereiro de 2023

O MMA precisa valorizar os lutadores defensivos. Os juízes não têm idéia. #UFC284 — John Wayne Makdessi (@JohnMakdessi) 12 de fevereiro de 2023

Essa foi uma luta incrível uau. Happy Islam manteve o cinturão, mas puta merda Volk é melhor do que eu pensava e eu já sabia que ele era um assassino certificado —Deron Winn (@DeronWinn) 12 de fevereiro de 2023

Foi exatamente como dissemos. Parte da razão pela qual temos os empregos que temos — Daniel Cormier (@dc_mma) 12 de fevereiro de 2023

Volk merece uma revanche se ele quiser. Tenham todos uma ótima noite! Vejo você no @anikflorianpod há muito o que falar. Essa foi uma superluta brilhante. — Kenny Florian (@kennyflorian) 12 de fevereiro de 2023

Yair Rodriguez é sempre divertido de assistir. Parabéns ao Josh!

Parabéns Campeão — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 12 de fevereiro de 2023

Uau! Belo acabamento final! Emmett estava trazendo calor, mas a velocidade daqueles chutes cara! Eu estava dizendo isso antes que JE precisava de um nocaute precoce porque a velocidade e a variedade causariam problemas. #UFC284 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 12 de fevereiro de 2023

Droga. Crédito onde o crédito é devido. Aquele gancho de direita acertou com força e tirou o equilíbrio. Jogo limpo Jack DM. #UFC284 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 12 de fevereiro de 2023

Jack della o negócio real tomando notas menino tem as mãos — Terrance McKinney (@ twrecks155) 12 de fevereiro de 2023

Fique fofo contra o JDM e você dorme. Tem que respeitar alguém como ele em todos os momentos. A Austrália tem uma estrela em Jack Della Maddalena! — Kenny Florian (@kennyflorian) 12 de fevereiro de 2023