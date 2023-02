Vazou possível nova música de Shakira: Mais mensagens para Piqué?

Sa última música de hakira com Manuel Turizo vazou e parece que ela poderia enviar novas mensagens na direção de Gerard Piqué.

Na última quinta-feira, 12 de janeiro, o música mundo explodiu após o lançamento de ‘Sessions #53’ da Bizarrap e Shakira.

Se as sessões de Bizarrap já têm um alcance brutal, a colaboração com Shakira alcançou recordes históricos.

A faixa com Bizarrap tem mais de 284 milhões de reproduções no Youtube em apenas três semanas.

Shakira vai atrás de Piqué de novo?

Quase um mês depois, uma parte de um possível Shakira música com o compatriota Manuel Turizo vazou.

Vazou um fragmento da nova música que pode ser o refrão da música.

“Estou com sede há um tempo, não sei por quê”, diz parte da letra vazada.

“Fico querendo mais e querendo beber de um copo vazio.”

Esta é a nova música de Shakira atiçando Piqué de novo?

Teremos que esperar para ouvir a nova música de Shakira com Manuel Turizo na íntegra e ver se há mais dardos contra Gerard Piqué.

CONFIRA com Karol G foi adiada para o final do mês

Em princípio, o novo projeto musical de Shakira após seu sucesso com Bizarrap viria na forma de uma colaboração com sua compatriota Karol G e a data estipulada seria no dia 2 de fevereiro, aniversário da artista de Barranquilla.

Mas, finalmente, a música ‘X Si volvemos’ foi adiada para o final deste mês de fevereiro.

A música contém uma colaboração com Romeo Santos e é um projeto que Karol G está muito animado.

Por outro lado, a música que Shakira e Karol G plano de lançamento levantou muitos rumores sobre a letra da música.

Apesar de todos os rumores e teorias, nenhum conteúdo da música ou letra vazou.