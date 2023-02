Veja como alterar os limites de uso pelo Nubank

O Banco Central mudou as regras do Pix para 2023, com as mudanças entrando em vigor no mês de janeiro. Dentre as modificações está o limite de dinheiro por transação. Antes, existia um limite diário, no entanto, também havia um limite para cada transação realizada. Agora, por outro lado, o limite diário ainda existe, porém pode ser transferido todo de uma só vez.

A critério de exemplo, se uma pessoa possuía limite diário de R$ 3.000, mas um limite por transação de R$ 1.000, ela teria de enviar três transações Pix diferentes no valor de R$ 1.000 para atingir o limite diário. Com as mudanças, é possível transferir os R$ 3.000 de uma só vez.

Dessa forma, é necessário que o usuário do Pix saiba como alterar os limites de uso da ferramenta. Entretanto, para cada banco ou instituição financeira essa alteração é feita de uma maneira diferente.

Dentre esses bancos inclui-se o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo e o quinto maior banco do Brasil. Sendo assim, confira a seguir como alterar os limites de uso do Pix pelo Nubank.

Como alterar os limites de uso

Para alterar os limites de uso do Pix pelo app do Nubank, primeiro deve-se abrir o aplicativo da empresa no celular. Na página inicial, vá até a seção “Área Pix” e clique na opção denominada “Configurar Pix”.

Através dessa opção será possível gerenciar o limite diário de transferências. Sendo assim, após clicar em “Configurar Pix”, vá até o campo “Meus limites Pix”, onde irão aparecer os ajustes da transação.

Além disso, o Nubank também possibilita que o usuário adicione pessoas na “Lista de confiança”. Através dessa função, o cliente da fintech pode realizar um Pix em qualquer valor para contatos que considere seguros, como familiares e amigos.

Como fazer um Pix com cartão de crédito no Nubank

O Nubank oferece aos seus clientes uma modalidade de Pix pelo cartão de crédito. Através dela, o cliente pode utilizar o limite do cartão de crédito para realizar uma transferência instantânea. Além disso, ainda existe a possibilidade de parcelar o valor transferido em até 12 vezes com juros. Desta maneira, o usuário pode enviar um valor pelo Pix, mesmo sem possuir dinheiro na conta no momento da transação.

Confira a seguir como realizar um Pix no crédito pelo Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, selecione a opção “Área Pix”;

Em seguida, inicie com o procedimento padrão para realizar a transferência instantânea;

No momento de realizar o pagamento, clique na opção “Escolher como transferir”;

Agora, selecione a opção de “Cartão de crédito” e toque em “Continuar com cartão de crédito”;

Será necessário selecionar o número de parcelas desejadas;

Ao voltar para a tela de confirmação, confirme os dados e toque em “Transferir”;

Por fim, digite a senha para realizar o pagamento. O valor será adicionado a sua fatura do cartão de crédito.

O Pix realizado na modalidade crédito pode ser muito vantajoso em momentos de aperto, quando o usuário está sem dinheiro e precisa realizar um pagamento. No entanto, é preciso tomar cuidado, pois nessa transação serão cobrados juros e IOF nas parcelas, ou seja, o valor final pago ao banco será maior do que o enviado na transferência.