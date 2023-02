Veja como congelar hortaliças corretamente

Hoje contaremos para você como congelar hortaliças corretamente.

Manter uma rotina de alimentação saudável é muito importante para a manutenção da saúde, não é verdade? Para isso, as verduras e vegetais são excelentes aliados, visto que possuem a maioria dos nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo.

No entanto, com a correria do dia a dia, a maioria das pessoas não tem tempo de preparar esses alimentos em todas as refeições. Para conseguirem seguir a dieta da maneira correta, optam por preparar as hortaliças e congelar, para terem praticidade e agilidade na hora de preparar as refeições.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de como congelar as hortaliças corretamente para te passar, e assim, esperamos ajudar você a utilizar esse método para manter uma alimentação saudável de uma maneira prática e eficiente.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade de nossas dicas.

Como congelar hortaliças corretamente?

Com a rotina corrida que o mundo todo está vivendo na atualidade, muitas pessoas estão aderindo ao costume de congelar alimentos para maior praticidade e facilidade na hora de preparar as refeições durante a semana.

Como todos já sabem, a melhor maneira de seguir uma alimentação saudável é aderindo ao consumo diário de vegetais e hortaliças.

Por este motivo, congelar as hortaliças também pode ser uma ótima ideia para as pessoas que não tem tempo durante a semana, mas mesmo assim, querem ter bons hábitos alimentares.

Para isso, nós separamos algumas dicas de como congelar as hortaliças corretamente para que você possa usá-las em seu dia a dia. Para ter mais agilidade e praticidade na hora de preparar os alimentos, e para contar com todas as vitaminas e minerais dos vegetais para manutenção dos órgãos e sistemas, além de manter a boa forma, é claro.

Confira:

1. Higienize muito bem antes de congelar

O primeiro passo para congelar as hortaliças corretamente é realizar uma boa higienização.

Para isso, você pode fazer uma solução de água, vinagre branco e algumas gotas de detergente neutro. Coloque as hortaliças dentro e deixe por 5 minutos. Então é só enxaguar muito bem, secar com folhas de papel toalha e cortar em pedaços que atendam às suas necessidades para serem congelados.

2. Congele as hortaliças separadas

O segundo passo é colocar as hortaliças separadamente no congelador, pois como cada uma das espécies tem um tempo de validade diferente, se você colocar todos juntos, os que estragam primeiro podem acabar afetando os demais.

Além disso, a mistura entre as hortaliças congeladas pode acarretar alguns problemas na hora de descongelar, visto que umas descongelam mais rapidamente do que as outras.

3. Faça porções de acordo com sua necessidade

Outra dica excelente para quem deseja congelar as hortaliças corretamente, é fazer porções conforme a necessidade. Assim, a perda dos alimentos fica bem reduzida, pois as hortaliças são frágeis, e o descongelamento pode causar danos a elas.

Por este motivo, faça pequenas porções que supram suas necessidades para congelar, para não precisar ficar descongelando e congelando a mesma hortaliça várias vezes, e preserve os nutrientes e a saúde dos alimentos.

4. Coloque as hortaliças em potes ou sacos bem vedados

Colocar as hortaliças em pote ou sacos plásticos bem vedados também é muito importante para manter a integridade e o poder nutritivo dos alimentos, pois as temperaturas baixíssimas do congelador, podem danificar as folhas e vegetais, se não estiverem bem protegidos.

Por este motivo, vale a pena investir em sacos plásticos ou potes com vedação, que sejam próprios para guardar alimentos no congelador. Para não ter problemas com hortaliças feias e estragadas na hora de preparar as refeições.

5. Seque as hortaliças antes de congelar

A quinta e última dica que temos para passar para você que deseja saber como congelar as hortaliças corretamente, é secar as folhas e vegetais antes de armazenar no congelador. Pois a água utilizada para a higienização pode empedrar no processo de congelamento e danificar os alimentos.

Por isso, após higienizar as hortaliças e recipientes, seque muito bem com papel toalha antes de colocar no congelador.

Agora que você já sabe como congelar hortaliças corretamente, é só seguir nossas dicas para ter alimentos saudáveis em todas as refeições.