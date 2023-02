Veja como conseguir até R$ 4,5 mil pelo Caixa Tem

O Caixa Tem está com uma excelente novidade para os brasileiros que estão precisando de um dinheiro extra. A iniciativa está em vigor desde o início do ano e milhares de cidadãos já foram contemplados. Vale adiantar que por meio dela é possível garantir até R$ 4,5 mil.

Trata-se do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, conhecido como SIM Digital, que oferece empréstimos para pessoas físicas que desejam empreender ou já empreendem e para Microempreendedores Individuais (MEI).

Conheça o programa a seguir!

Microcrédito via Caixa Tem

O programa tem o objetivo de apoiar pequenos empreendedores ou oferecer uma oportunidade para os cidadãos que desejam iniciar um novo negócio no mercado. Em suma, confira as condições do crédito para cada grupo:

Para pessoas físicas

Limite do crédito de até R$ 1.500 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para pessoas jurídicas (MEI)

Limite de crédito de até R$ 4.500 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Todavia a solicitação por enquanto é somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

Ademais, é importante frisar que pessoas negativadas, ou seja, que estão com o nome sujo, também podem recorrer ao microcrédito do Caixa Tem.

Como solicitar o microcrédito?

Como citado anteriormente, a contratação da linha de crédito pelo aplicativo só está disponível, até o momento, para as pessoas físicas. Desse modo, os microempreendedores devem ir até uma agência da Caixa Econômica para solicitar o empréstimo.

Agora, confira como contratar o crédito pelo aplicativo:

Feita a atualização, acesse a página inicial do aplicativo; Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

Para aqueles que ainda não têm uma conta poupança social digital, saibam que não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo como instalar e se cadastrar no aplicativo:

Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em “cadastre-se”; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como “123456”. O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em “não sou um robô”; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa”. Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção “liberar acesso”; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em “continuar”; Feito isto, clique em “receber código”; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser.