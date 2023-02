Veja como foi o último concurso PM RR e prepare-se

Hoje separamos diversas dicas de como foi o último concurso PM RR. Assim, esperamos te ajudar a se preparar para o certame que pode ocorrer ainda neste ano.

Sendo assim, a melhor maneira de se preparar para um concurso, especialmente se o edital ainda não saiu, é observar as provas de outras edições.

Dessa forma, você pode ter uma noção de como foram as questões, os assuntos cobrados e diversos outros aspectos que servirão de base para o que está por vir.

Então, se quer saber mais sobre esse certame, não deixe de ler até o fim. Pois, trouxemos tudo o que você precisa saber sobre o último concurso da Polícia Militar de Roraima.

Por que prestar o concurso PM RR?

A carreira militar é, sem dúvidas, uma das mais visadas pelos concurseiros de todo o Brasil.

Não só por conta da honra atrelada aos cargos desta área. Mas, também devido a solidez da carreira e, é claro, as excelentes renumerações iniciais.

Além disso, o nível de escolaridade está sempre disponível na área de Ensino Médio. O que consequentemente facilita o acesso da população em geral que, muitas vezes, não pode arcar financeiramente com o ingresso ao ensino superior.

Por fim, os benefícios e a chance de crescimento dentro da corporação também servem de chamariz para os profissionais que prestam os concursos que oferecem vagas na área militar.

Como foi a última edição do concurso PM RR?

A última edição do concurso da Polícia Militar do estado de Roraima contou com um cenário um tanto conturbado. Pois, as datas foram modificadas diversas vezes, além de cancelamentos e a revogação do edital.

O certame ocorreu em meados de 2018, oferecendo 400 vagas divididas entre 340 para homens e 60 para mulheres.

As vagas eram para o cago de soldado de segunda classe. Enquanto, o salário inicial era de R$ 2.054,57 para os soldados em formação e de R$ 3.418,38 para os soldados de primeira classe.

Provas na última edição do concurso

A primeira fase do concurso PM RR, que aconteceu em 2018 foi composta pelas provas objetivas.

Nessa ocasião, a prova contava com 80 questões todas de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes matérias:

15 questões de Língua Portuguesa;

20 questões de Noções de Direito: Constitucional, Penal, Processual Penal e Administrativo;

15 questões de Legislação Extravagante;

15 questões de Conhecimentos Específicos da legislação da Polícia Militar de Roraima;

Por fim, 15 questões de Atualidades Gerais, História e Geografia de Roraima.

A previsão inicial era de que a prova ocorreria no dia 26 de agosto de 2018. Contudo, isso acabou não ocorrendo, devido a uma retificação do edital.

Na publicação desta retificação, a data para realizar as inscrições foi prorrogada até o dia 4 de outubro. Portanto, alterou o dia da aplicação da prova para 17 de fevereiro do ano seguinte, ou seja, 2019.

Porém, pouco tempo depois, uma outra retificação foi publicada. Assim, alterando novamente a data das provas, agora para o dia 9 de dezembro de 2018.

O concurso não teve etapa de redação. Enquanto, a banca organizadora escolhida foi a Universidade Estadual de Roraima, a UERR.

Quantidade de aprovados no concurso

Depois de tanta confusão, as provas foram aplicadas e diversos profissionais foram contratados para atuar como Policial Militar no estado de Roraima.

Esses concursos da PM costumam ser muito concorridos. Logo, o que faz com que na maioria das vezes, o número de candidatos seja consideravelmente maior do que o de vagas disponíveis.

Por isso, na hora de se preparar, vale a pena manter o foco e disciplina para conquistar uma dessas vagas.

Como já vimos, o edital do último concurso PM RR operava cerca de 400 vagas. Contudo, durante a etapa de provas objetivas, cerca de 1200 candidatos conseguiram a aprovação.

Possível edital para PM RR

Com o fim do prazo de validade do último concurso PM RR, a expectativa para um novo concurso é bastante alta.

No final de março, o último certame deve vencer. Logo, o que nos leva a crer que a realização de um novo edital está próxima.

Contudo, essas informações ainda não passam de especulação, pois não há confirmação por parte da administração sobre um novo concurso.

Agora que você já sabe mais sobre o último concurso PM RR, se prepare, estude bastante os conteúdos do último processo seletivo, e assim, esteja pronto para um possível novo edital.