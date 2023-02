Veja como pedir até R$ 3 MIL na CAIXA nesta quarta-feira (22/02)

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está liberando uma excelente ajuda financeira aos microempreendedores por meio da conta poupança digital, Caixa Tem. A saber, o empréstimo também está sendo liberado para os negativados.

De acordo com a Caixa, a linha de crédito tem o intuito de atender as necessidades dos brasileiros que desejam realizar um empreendimento e não possuem recursos financeiros suficientes.

Dados recentes apontaram que um total de 63 milhões de brasileiros se encontram negativados, o que equivale a 39,17% da população do país. A inadimplência que ocorre pelo não pagamento de dívidas pode atrapalhar drasticamente a área financeira do cidadão. No entanto, pensando nisso, a Caixa oferece uma solução para aqueles que desejam um recomeço.

Empréstimo de até R$ 3 mil

Recentemente, a Caixa lançou o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). O valor pode ser solicitado por pessoas físicas que desejam realizar algum empreendimento, ou por Microempreendedores Individuais (MEIs). No entanto, é válido destacar que o valor do crédito pode variar entre R$ 1.000 e R$ 3.000.

As condições para cada grupo um são as seguintes:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Microempreendedores Individuais (MEIs): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

No caso dos MEIs, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.

Como solicitar o empréstimo na Caixa?

A princípio, é importante ressaltar que, assim como os valores, o processo de solicitação também é diferente entre os grupos. Veja mais a seguir.

Para pessoas físicas

Primeiramente, será necessário instalar ou atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem. Feito isso, o usuário deve realizar os seguintes passos:

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”;

Responda o quiz;

Escolha o valor do crédito;

Escolha a melhor data para pagamento das parcelas;

Escolha a quantidade de parcelas;

Digite a senha Caixa Tem e pronto;

Por fim, será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Para Microempreendedores

Nesse caso, o interessado deverá comparecer em uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, como:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Como contratar o empréstimo via Caixa Tem?

Até o momento, a contratação via Caixa Tem está disponível somente para as pessoas físicas. Segundo a Caixa, os desenvolvedores já estão trabalhando para autorizar a solicitação dos MEIs por meio do aplicativo.

Veja como as pessoas físicas podem solicitar o crédito pela plataforma:

Primeiramente, baixe ou atualize o app Caixa Tem. Ele já está disponível para download. Atualize seu cadastro no aplicativo Clique em “Crédito Caixa Tem“ Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem” Informe como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. Lembre-se que é preciso informar que aplicará a quantia em algum empreendimento. Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas Para quem ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Não há previsão de cobrança extra para realizar o procedimento. Por fim, confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo Governo Federal.