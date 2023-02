Veja como solicitar seu cartão de crédito Caixa Tem

Criado pela Caixa Econômica Federal para facilitar o acesso a serviços e transações bancárias para todos os brasileiros, o Caixa Tem agora possui um novo benefício: o uso de cartões de crédito.

Assim, por meio do app, o cliente pode abrir sua conta digital gratuita e solicitar o cartão de crédito 100% digitalmente. Após aprovado, o cliente poderá usar o cartão para fazer compras à vista ou parcelado.

Como solicitar o cartão de crédito?

O cliente deve atualizar prontamente seu cadastro e conta na Caixa Econômica Federal. Assim, caso o cadastro esteja desatualizado, basta o cliente acessar o app Caixa Tem e fazer as alterações necessárias.

Para solicitar o cartão, o cliente deve acessar o aplicativo, clicar no ícone do Cartão Caixa Tem e seguir as instruções exibidas na tela para solicitar o item. Ao final, o requerente deverá selecionar o limite dentre as opções aplicáveis ??ao seu perfil. Depois disso, é necessário selecionar a data de vencimento da fatura e, por fim, aceitar os termos do contrato.

Feito isso, um pedido de cartão é gerado e a Caixa irá confirmar a entrega. É importante ressaltar que a solicitação do cartão deve ser feita inteiramente pelo app, sem a necessidade de ir a uma agência da Caixa.

Funcionamento do cartão Caixa Tem

O cartão de crédito Caixa Tem funciona como qualquer outro cartão de crédito. Em outras palavras, é um recurso que pode ser pago à vista ou parcelado, cujas faturas devem ser pagas em uma determinada data todos os meses.

É importante ressaltar que as faturas do cartão de crédito podem ser pagas no próprio app, nas agências da Caixa, lotéricas e caixas eletrônicos. Nas compras à vista, o cliente tem até 40 dias para pagar, sem juros.

Nas compras parceladas, os pagamentos podem ser com ou sem juros, dependendo das condições oferecidas pelo estabelecimento que efetuar a compra. Além disso, todas as compras realizadas com o cartão de crédito Caixa Tem, a fatura poderá ser consultada através do app Cartões Caixa, ou poderá ser enviada no e-mail cadastrado do cliente.

Benefícios do cartão Caixa Tem

O cartão de crédito Caixa Tem oferece muitas vantagens a todos os clientes Caixa que desejam aderir ao cartão de crédito da instituição. Dentre eles:

Sem Cobranças de anuidade?;

Solicitação 100% digital? através do app CAIXA Tem;

Obtenção de um cartão adicional gratuito;

Acesso a um cartão virtual?;

Liberação de uso no Brasil e no exterior;

Liberação para compras em lojas virtuais e físicas;

Descontos com Elo Ofertas pelo cartão CAIXA Tem Elo;

Descontos no Vai de Visa pelo cartão CAIXA Tem Visa;

Limite mínimo acessível.

Meu cartão não foi aprovado: o que fazer?

Caso o cartão de crédito não seja aprovado, os clientes da Caixa podem fazer um novo pedido após 60 dias, uma vez que as informações e movimentações na conta são atualizadas regularmente e a instituição financeira pode eventualmente aceitar o novo pedido.

Em suma, caso os clientes desejem contatar a Caixa a fim de tirar as dúvidas, podem ligar para o número 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou para o 0800 104 0 104 (demais localidades). Para entrar em contato com o SAC, é só discar para o 0800 726 0101.