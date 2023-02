Vencedor da Powerball de US$ 2,04 bilhões é processado e homem afirma que ingresso foi roubado

Não é fácil se tornar um bilionário da noite para o dia – e há uma nova dor de cabeça para o vencedor do maior prêmio de loteria da história – quando um homem afirma que o bilhete premiado foi roubado dele … e agora ele entrou com uma ação judicial.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, José Rivera diz que comprou seu bilhete de loteria no Joe’s Service Center em Altadena, Califórnia, em 7 de novembro – um dia antes do grande sorteio de $ 2,04 bilhões.