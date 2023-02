Vencedores do Super Bowl: Quais são os únicos 12 times que nunca venceram um SB na história?

SO Super Bowl LVII está programado para começar no domingo, 12 de fevereiro, como o Philadelphia Eagles vai enfrentar o Kansas City Chiefs no State Farm Stadium em Glendale, Arizona.

Cidade de Kansas conquistou o título duas vezes, batendo o Minnesota Vikings 23-7 em 1970 e superando o São Francisco 49ers 31-20 três décadas depois.

Quanto ao águias, eles conseguiram vencer o Super Bowl apenas uma vez. Foi há cinco anos, em 2018, quando derrotaram o Patriotas da Nova Inglaterra 41-33.

O patriotas são a equipe que possui mais sucessos no Super Bowl, com seis vitórias junto com o Pittsburgh Steelers. Eles são seguidos pelo Dallas Cowboys e a 49ers que têm cinco vitórias cada. Enquanto isso, existem até 12 times que nunca conseguiram comemorar um Super Bowl.

Quais são as únicas 12 equipes que nunca venceram um SB na história?

Equipes como a Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans e Jacksonville Jaguars nem sequer fizeram uma aparição no Super Bowl.

Apesar de ter bons times, os texanos não disputam o título em seus 20 anos de história. Quanto ao jaguareseles alcançaram o Campeonato AFC em 2017, mas não conseguiram chegar ao Super Bowl.

Os finalistas do Super Bowl 2021/22 Cincinnati Bengals falharam em percorrer todo o caminho para a glória, enquanto o Atlanta Falcons perdeu por 34-28 para o Patriotas da Nova Inglaterra na edição 2016/17.

Um ano antes daquele Super Bowl, o Carolina Panthers partiu para a final contra o Denver Broncos como os favoritos para ganhar o troféu. No entanto, eles foram derrotados por 24 a 10 em 7 de fevereiro de 2016.

A lista das equipas que não conseguiram festejar um triunfo no Super Bowl inclui também o Arizona Cardinals, Tennessee Titans, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills e Minnesota Vikings.