Vencedores do Super Bowl: Qual faculdade tem mais jogadores vencedores do Super Bowl?

Adepois de uma pós-temporada fascinante que viu os cabeças-de-chave da American Football Conference (AFC) e da National Football Conference (NFC) prevalecerem, Super Bowl LV III contará com o Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles.

O Super Bowl é indiscutivelmente o principal evento esportivo da América, com a edição do ano passado testemunhando quase 100 milhões de fãs sintonizados. Liga Nacional de Futebol (NFL), é a liga esportiva mais rica do mundo, gerando mais de 16 bilhões de dólares em receita e possuindo algumas das franquias esportivas mais ricas do mundo. De fato, 30 das 32 equipes compunham a lista das 50 franquias esportivas mais caras da Forbes em 2022.

O intervalo entre os jogos do campeonato da conferência e o Super Bowl também testemunhou o Pro Bowl anual e a cerimônia de premiação anual da NFL. Na verdade, a cerimônia de premiação foi especialmente doce para os Chiefs com seu quarterback Patrick Mahomes ganhando o prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada passada.

Enquanto Maomé será um dos jogadores a serem observados, o zagueiro tem sido fundamental para ajudar o chefes fazer pelo menos as finais da conferência em cada uma das temporadas em que jogou como zagueiro principal, vencer o Super Bowl exige que um time funcione como unidade, o que significa que o águias têm uma chance igualmente boa de conquistar seu segundo título do Super Bowl, com o primeiro em 2017.

Dito isso, qualquer evento esportivo é dominado por histórias individuais, o que significa que um dos jogadores terá a chance de brilhar no dia do jogo.

Com isso em mente, aqui estão as faculdades que mais produziram Super Bowl jogadores e vencedores.

Faculdades que produziram mais aparições no Super Bowl

A seguir está uma lista de faculdades que produziram o maior número de jogadores para aparecer no Super Bowl:

1. Universidade de Miami: 117

2. Universidade do Sul da Califórnia: 111

3. Penn State: 103

4. UCLA: 102

5. Universidade de Michigan: 99

5. Nossa Senhora: 99

Faculdades que produziram o maior número de vencedores do Super Bowl

A seguir está uma lista de faculdades que produziram o maior número de jogadores para ganhar o Super Bowl:

1. Universidade do Sul da Califórnia: 48

2. Universidade de Miami: 44

3. Nossa Senhora: 44

4. Universidade do Tennessee: 44

5. Penn State: 43