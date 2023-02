‘Veremos’: a resposta de Jalen Ramsey a Amon-Ra St. Brown, pedindo-lhe para jogar no Detroit Lions

Tele Detroit Lions parece um time com tendência ascendente nesta entressafra, algo que a franquia e seus torcedores não puderam experimentar com muita frequência nos últimos anos, sendo carregado de jovens talentos e sob um treinador principal, Daniel Campbell, que parece ter mudado a cultura e a mentalidade em torno do edifício.

Uma de suas maiores estrelas jovens, wide receiver Amon-Ra St. Brownfez seu desejo de ter cornerback Jalen Ramsey junte-se à equipe quando ele lhe enviou uma mensagem.

“Jalen, se você pode ouvir isso, eu sei que você jogou com Goff antes. Detroit pode parecer um ponto de pouso, meu cara. Fale comigo, fale comigo.”

Jalen Ramsey não quis comentar sobre seu futuro na NFL

Desde o NFL temporada terminou, tem havido muita conversa ultimamente sobre o Los Angeles Rams querendo passar de Jalen Ramsey devido ao alto salário e impacto do cap do cornerback, e agora que o dinheiro garantido em seu contrato está fora do caminho, ele pode ser negociado ou cortado completamente pela equipe.

Ramsey foi ao Twitter para abordar Amon-Ra St. Brown’s comentários, mas não quis revelar detalhes sobre seu futuro no NFL.

“muito amor para @JaredGoff16 e @amonra_stbrown … dei o meu melhor para colocar vocês nos playoffs este ano. Não vou comentar sobre o meu futuro. Veremos”, ao lado de um emoji de risada chorando no final .