Veronika Rajek anima os fãs da NFL ao compartilhar fotos de biquíni pós-Super Bowl

Smodelo loveniano Veronika Rajek teve uma temporada de muito sucesso na NFL enquanto observava sua contagem de seguidores crescer e crescer.

Suas postagens sobre Tom Brady viralizou, tanto que ela foi até vinculada e apontada como uma potencial futura parceira do quarterback.

Veronica Rajek tem recibos: mostra provas de que seus seios são naturaisIG/@veronicarajek

No entanto, essas duas últimas semanas foram difíceis para Veronika Rajekcomo Tom Brady anunciou sua aposentadoria e quando a temporada da NFL chegou ao fim, algo que ela falou na segunda-feira.

“Agora são dois meses sem futebol”, lamentou ela em entrevista ao The US Sun.

“Mas, como você pode ver, já estou praticando muito para o draft. Portanto, qualquer oferta para um receptor ou DB entre em contato com meu gerente.”

Veronika Rajek compartilha fotos de biquíni de um banho ao ar livre

Veronika Rajek comemorou o Super Bowl dando uma festa no fim de semana, mas agora os pensamentos se voltam para o período de entressafra da NFL.

Sem jogos até setembro, será difícil para o influenciador se manter no centro das atenções.

No entanto, ela presenteou seus fãs na segunda-feira ao compartilhar uma postagem no Instagram contendo várias fotos dela mesma usando um biquíni em um banho ao ar livre no México.

Parece que Veronika Rajek postará muito mais conteúdo durante o período de entressafra da NFL, mesmo que se torne menos focado no futebol.