Veronika Rajek curte vídeo de dança de Gisele Bündchen se preparando para o carnaval

Stop model Gisele Bündchen parece estar se preparando para Carnaval temporada em sua terra natal Brasil, ela chamou seu instrutor de dança pessoal para algumas aulas. Em vídeo postado no Instagram, Gisele Bündchen aparece com instrutora de dança de famosos Justino Neto, que é grande amigo de Bündchen. Eles postaram vídeos juntos no passado, algo que deu a Neto bastante publicidade. A dupla aparece no vídeo dançando samba, uma das danças mais características do Brasil. Bündchen também escreveu: “Entrando no clima do carnaval!”

Gisele brilha e faz dança coreografada sexy antes do CarnavalIG/@gisele

Veronika Rajek curte post de Gisele Bündchen

O que pode ter parecido estranho para alguns fãs é que a pessoa que curtiu seu post dentre muitos, era ninguém menos que uma super modelo Veronika Rajek. ela é uma confessa Tom Brady torcedor que está ligado ao quarterback há meses. Seu gosto se destaca por razões óbvias, mas os fãs foram rápidos em apontar isso nas redes sociais. Não é todo dia que você encontra essas duas pessoas como parte da mesma dinâmica. Gisele Bündchen está de volta ao seu país natal na hora certa, pois o Carnaval está prestes a começar por lá.

Todos os anos, o Rio de Janeiro é o lugar para estar durante a temporada de carnaval que reúne as melhores escolas de dança competindo entre si em um grande evento. O carnaval deste ano vai de 17 a 22 de fevereiro. Ainda não está claro se Bündchen participará do carnaval a qualquer título ou não. Mas podemos ter certeza de que ela estará presente ao lado de seus compatriotas no evento. Gisele costumava perder muitos desses eventos quando era casada com Tom Brady, mas nada a impede agora de ir ao Carnaval. Fique ligado nas fotos da supermodelo dançando no evento.