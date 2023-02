Veronika Rajek quer o que Gisele Bündchen nunca teve: capa da Sports Illustrated

Emesmo que seja difícil de acreditar, super modelo Gisele Bündchen nunca esteve na capa da Sports Illustrated antes. A superfã de Tom Brady, Veronika Rajek, decidiu tentar a publicação e avisá-los que ela quer fazer essa capa algum dia. Isso não é impossível, especialmente quando você olha para os muitos fãs de mídia social e pode Veronika Rajek tem. Ela trabalha como modelo há anos e alcançou a fama depois de aparecer em um Tampa Bay Buccaneers‘ enquanto apoiava seu amado Tom Brady.

Tudo isso também aconteceu quando o QB estava passando por problemas conjugais, o que acentuou as demonstrações de afeto público de Rajek. Desde que o casal se separou, a supermodelo decidiu seguir na onda e continuar mandando mensagens indiretas para os dois. Enquanto ela elogiava Brady por suas habilidades no futebol, ela também curtia postagens feitas por Gisele Bündchen em qualquer rede social. Sua entrevista mais recente com o The Sun prova que ela quer seguir a estrada das supermodelos com as maiores honras na capa da edição de maiô da Sports Illustrated.

Os planos de Veronika Rajek para o futuro

Aqui está o que Rajek disse ao The Sun: “Meu objetivo sempre foi ser um modelo da Victoria’s Secret porque tenho um metro e oitenta e cinco, peso 125 libras e trabalho duro. Meu maior sonho agora é estar na capa da ‘Sports Illustrated .’ Hoje em dia eles às vezes usam pessoas que eu acho que não praticam nenhum esporte, então acho que posso ser uma modelo da Sports Illustrated.

“Esse é meu objetivo e meu sonho – e também apenas continuar fazendo o que amo e ser modelo. Tenho muitos projetos novos dos quais não quero falar porque acredito neles e tenho medo de falar eles. Estou trabalhando em um novo projeto e espero que seja algo grande e que tenha boas pessoas ao meu redor. Adoro estar de biquíni e é por isso que adoro no México, porque está sempre quente.”