Vestibular 2023/2: UFT publica resultado final da isenção

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou hoje, 15 de fevereiro, o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023/2. Os candidatos podem consultar o resultado e as respostas aos recursos por meio do site da UFT.

De acordo com o edital, tiveram direto à isenção estudantes membros de família de baixa renda que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Estudantes que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública também puderam fazer a solicitação.

Vestibular 2023/2

A UFT receberá as inscrições para o Vestibular 2023/2 no período das 9h do dia 17 de fevereiro às 17h do dia 6 de março. As inscrições deverão ser feitas via internet, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 7 de março. De acordo com o edital, o valor da taxa será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Conforme o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 23 de abril de 2023. A UFT aplicará uma Prova de Conhecimentos composta por 76 questões objetivas sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, os candidatos farão uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Ao todo, a UFT está ofertando 766 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação de diversas áreas no segundo semestre letivo do ano.

