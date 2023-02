Vestibular 2023: Fuvest abre prazo para manifestação de interesse em lista de espera

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abriu nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, o período para manifestação de interesse na lista de espera do Vestibular 2023. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o cronograma, os candidatos que aguardam aprovação no Vestibular Fuvest 2023 poderão manifestar interesse em participar da lista de espera até as 17h do dia 3 de março. O procedimento deverá ser realizado online, na Área do Candidato.

O cronograma indica ainda que a publicação da lista de aprovados em 1ª chamada da lista de espera acontecerá no dia 13 de março. Os convocados deverão realizar as matrículas online no período das 8h de 14 de março até as 12h de 15 de março.

Fuvest 2023

O concurso da Fuvest para os cursos de graduação da USP conta, tradicionalmente, com duas fases. A aplicação da 1ª fase aconteceu no dia 4 de dezembro de 2022, enquanto a aplicação da 2ª fase foi nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Além disso, os testes de habilidades foram aplicados entre 11 e 14 de janeiro.

Na 1ª fase os candidatos responderam uma avaliação com 90 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais. Já a 2ª fase contou com provas discursivas sobre Língua Portuguesa e sobre questões de assuntos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

De acordo com o edital, a USP está ofertando 8.230 vagas para o Vestibular Fuvest 2023 visando o ingresso em cursos de graduação de diversas áreas.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Nesta edição, a USP começou a realizar um procedimento de heteroidentificação para os aprovados dentro da reserva de vagas PPI, com objetivo de evitar fraudes.

Veja mais detalhes no site da Fuvest.

