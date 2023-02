Vestibular 2023: Univesp recebe inscrições até 30 de março

O período de inscrição para o Vestibular 2023 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está aberto. De acordo com o cronograma do processo seletivo, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 30 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 51,75.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, por meio do site da Vunesp, fundação responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Nesta edição do processo seletivo, a oferta total da Univesp é de 25.440 vagas para ingresso de novos alunos neste ano letivo. Conforme o edital, as oportunidades ofertadas estão distribuídas por mais de 400 polos da universidade localizados em todo o Estado de São Paulo (SP).

Vestibular 2023

Para fins de classificação, a Univesp irá considerar o desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela Vunesp. A aplicação das provas está marcada para a tarde do dia 28 de maio, com início às 13h. A instituição deve liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 19 de maio, através do site da Vunesp.

Ainda de acordo com o edital, a avaliação será composta por questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio, abarcando assuntos de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês, e por redação em Língua Portuguesa.

As vagas ofertadas no Vestibular 2023 são para os eixos de Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Bacharel em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação) e Negócios e Produção (Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção).

Conforme o cronograma, o resultado final do Vestibular 2023 será publicado em 3 de julho. Nesta data, a Univesp fará a convocação dos aprovados na 1ª chamada.

Veja mais detalhes no edital.

